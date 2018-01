L'Ajuntament preveu invertir 100.000 euros en millores al conjunt gaudinià

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet té previst fer actuacions d'arranjament i millora dels Jardins Artigas que en conjunt ascendeixen a 100.000 euros, segons ha explicat a aquest diari l'alcalde, Vicenç Linares.

El consistori poblatà ha demanat un ajuta la Diputació de Barcelona dins la línia de subvencions per arranjar elements singulars amb l'objectiu de reforçar els ponts interiors i millorar-los, reparar baranes malmeses i elements decoratius com per exemple al pont dels Arcs. També es vol dotar de videovigilància el conjunt situat fora del nucli urbà i que és travessat pel riu Llobregat.

El consistori també vol retre homenatge a Joan Artigas, propietari de la fàbrica tèxtil del mateix nom que va impulsar la creació dels jardins en un terreny de la seva propietat. Antoni Gaudí va visitar l'indret perquè feia el xalet del Catllaràs i, inspirat en el parc Güell, va dissenyar l'espai.

El 1989, la Càtedra Gaudí va assabentar-se de l'existència dels jardins. Després d'estudiar-los es va certificar que el conjunt era obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. El 1991 es van iniciar els treballs de restauració d'un conjunt que havia estat abandonat entre els anys 1939 i 1989 . Les visites es van iniciar el 1997 i fins al 2003 ho va gestionar l'empresa Promolleure, que va aconseguir el seu darrer any 24.611 visitants.