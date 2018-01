El Tren del Ciment porta 25.207 viatgers, el seu rècord des que es va posar en marxa

El Tren del Ciment –que gestiona l'empresa pública de Ferrocar-rils de la Generalitat– ha transportat el 2017 més viatgers que mai: 25.207, segons les dades facilitades pels gestors. L'equipament segueix l'empremta del traçat de l'antic carrilet en 3,5 quilòmetres des de l'entrada de la Pobla fins al Clot del Moro i Castellar de n'Hug ha assolit el seu rècord de visitants d'ençà que el 2005 es va posar en marxa. El nombre de visitants del darrer any suposa un increment del 25% en relació amb els que va tenir l'any 2016.

L'equipament ha estat en servei des del 8 d'abril fins al 19 de novembre. En els darrers anys ha augmentat un xic la temporada de cara a la tardor perquè s'ha detectat que en aquesta època de l'any hi ha força visitants coincidint amb l'època dels bolets.

Fonts de Ferrocarrils han explicat a aquest diari que una de les causes que expliquen l'increment és la creació dels tiquets combinats que permeten viatjar amb el Tren del Ciment i descobrir la petjada d'Antoni Gaudí als Jardins Artigas i el patrimoni del Museu del Ciment de Castellar de n'Hug. Aquestes entrades es poden comprar on-line. Les mateixes fonts han reconegut que si be és cert que calen 3 hores per poder fer aquesta visita combinada, la proposta està tenint molt èxit. Igualment han comentat que la pàgina web s'ha renovat i que han obtingut més visites a les xarxes socials.

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, ha mostrat la seva satisfacció per l'increment de visitants tant del Tren del Ciment com del Museu. L'alcalde de la Pobla, Vicenç Linares, també ha expressat la seva satisfacció per aquest augment i ha dit que l'oferta d'entrades combinades que permeten anar amb tren, visitar els jardins i els museus «són complementàries» per descobrir els tres reclams turístics.

L'antic carrilet va estar en funcionament des del 1904 fins al 1975.