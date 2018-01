El Berguedà reconegut com a destinació turística d'excel·lència a nivell europeu

David Font, segon per per l´esquerra amb el reconeixement lliurat a Madrid

Un projecte sobre el valor cultural patrimonial de les colònies tèxtils del Llobregat ha estat reconegut per la Comissió Europea com a destinació d'excel·lència, dins els premis EDEN (European Destinations of Excellence), una proposta feta per l'àrea de turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Al seu dia aquest projecte ja va ser triat com el millor de Catalunya. Ara, la Secretaria d 'Estat de Turisme ha triat el projecte berguedà com un dels finalistes dels guardons Eden que convoca la Unió Europea i cada estat membre ha de presentar les seves propostes.

Els premis EDEN són uns guardons que reconeixen i donen valor a projectes turístics sostenibles d'Europa. La proposta berguedana ha estat una de les tres finalistes a nivell estatal; juntament amb Sagunt al País Valencià i la comarca de la Hoya a Osca. El guanyador ha estat el projecte de Guipúscua ''Tierra Ignaciana'' que organitza diverses activitats al voltant de la zona, en la qual Sant Ignasi de Loyola va passar la seva la seva joventut.

Aquest dimecres a Madrid a la Fira FITUR (Fira Internacional de Turisme de Madrid) la Secretaria d'Estat per al Turisme a fet entrega del reconeixements dels projectes finalistes i el guanyador d'aquesta edició amb la temàtica de Turisme Cultural. El va recollir el president de l'Agència, David Font.

Fonts de l'Agència han explicat que el fet que el Berguedà hagi arribat a ser finalista d'aquesta edició basada en el turisme cultural "li permetrà entrar en la selecte Xarxa Europea EDEN, sumant-se a una llista de 350 destins d'excel·lència turística de 27 països europeus que intercanvien bones practiques i accions de promoció sota el paraigües de la Comissió Europea" Anualment com a màxim 4 finalistes de cada estat de la Unió Europea poden entrar a formar part de la Xarxa EDEN.

Un patrimoni viu



El projecte finalista destaca que "el principal atractiu posat en valor en la destinació de les colònies tèxtils el trobem en la recuperació de la memòria de la vida a les colònies al llarg dels segles XIX i XX i l'ensenyança a les noves generacions d'un passat diferent i únic".

Segons la candidatura, "els museus i conjunts arquitectònics del Berguedà reben milers de visitants d'escoles, instituts i universitats de tot Catalunya anualment en visites teatralitzades, interactives i que permeten al visitant reviure la vida a les colònies de principis de segle XX, les activitats estan pensades per a famílies i grups de visitants que poden veure l'enginy per aprofitar la força del riu, la vida diària dels treballadors o admirar l'arquitectura d'aquests complexes al mig del Pirineu".

Fonts de l'Agència han explicat que "el valor afegit del projecte és l'aposta cultural que va aflorant a la comarca, en diferents de les antigues colònies industrials, on hi trobem col·lectius creatius contemporanis, espais per a artistes aprofitant els amplis espais de les indústries, festivals musicals, teatres, museus, i també es valora la oferta gastronòmica de la zona , que ha apostat per productes tradicionals i artesanals. Alhora les administracions han fet un gran esforç per condicionar les rutes a la natura i els camins al llarg del Llobregat per unir les colònies i els pobles i obrir-los a la població local i als visitants per fer-ne ús"

Les mateixes fonts han explicat que "la proposta berguedana ha tingut molt bona rebuda entre el jurat i els responsables de la secretaria de turisme espanyola per a voler donar una nova activitat i una nova mirada aprofitant el patrimoni industrial de les colònies tèxtils del Llobregat i voler-la integrar dins una destinació turística emergent respectant el patrimoni, el medi ambient i voler-la integrar dintre un territori que es fa seu tot aquests conjunts històric, on la gent hi viu i treballa; es valora la seva revitalització per a convertir-lo en destí turístic emergent i sostenible"