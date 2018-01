Les escoles reben els reposapeus per millorar la salut postural dels escolars

Les escoles del Berguedà han començat a rebre les alces reposapeus que ha adquirit el Consell Comarcal del Berguedà amb l'objectiu de millorar la salut postural dels estudiants que no toquin, literalment, de peus a terra. Es calcula que hi ha entre un 15% i un 20% d'escolars que no ho fan. Aquest fet pot tenir conseqüències negatives posteriorment sobre la seva salut, ha explicat a Regió7 el conseller d'Ensenyament , Llorenç Altozano. Amb aquesta mesura l'ens vol posar-hi remei.

Les alces s'han començat a posar aquest mes, una operació que continuarà el mes que ve i també el de març. Aquest servei s'adreça a tots els alumnes de primer a sisè de primària de totes les escoles públiques i concertades del Berguedà. Es tracta d'alces reposapeus, anomenades també sit up. Altozano ha explicat a Regió7 que es calcula que en faran falta per a dos o tres alumnes per cada aula, d'acord amb les dades estadístiques.

El conseller d'Educació ha explicat que un fisioterapeuta de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i un membre del Taller Coloma són els encarregats d'exposar el funcionament d'aquest servei. Els membres del centre especial de treball ajuden a col·locar-les i també s'han ocupat de fer-ne el seu embalatge. Per la seva banda, el fisioterapeuta explica la manera adequada d'utilitzar-les.

Fonts del Consell han explicat que «s'ha demostrat que cada infant està assegut entre 400 i 800 hores cada curs i hi ha un 15% d'aquests alumnes que mai no toquen de peus a terra, amb les consegüents problemàtiques futures que això pot suposar per a la salut». El conseller Altozano ha explicat que tot i que les taules i les cadires on han de seure els alumnes són iguals «el mobiliari és estàndard», però les persones no ho són. Per això s'aposta per les alces reposapeus per «adequar el mobiliari escolar» a les mides de cada escolar. Altozano ha dit que «és una solució fàcil i adaptable». Amb les alces reposapeus «es millorarà el to de la columna» dels escolar que no toquin de peus a terra, ha comentat Altozano, que, a part de conseller d'Ensenyament, de professió és metge.

Aquestes alces reposapeus són regulables en amplada i alçada, plegables i s'integren a totes les cadires de quatre potes. Les alces s it up les munten i encaixen membres del Taller Coloma i, acompanyats d'un fisioterapeuta, van a les aules a explicar als alumnes maneres saludables de seure. A partir d'aquí, és l'alumne qui detecta si està ben assegut o no, i és ell qui es regula l'alça.

Fonts del Consell han explicat que es tracta d'un projecte reconegut pel departament de Salut, departament d'Ensenyament, Col·legi de Metges i Col·legi de Fisioterapeutes i que està finançat en un 50% per la Diputació de Barcelona, un 25% pels ajuntaments i un 25% pel Consell Comarcal del Berguedà. El cost total de les alces és de 23.575,83 euros. Aquest projecte d'àmbit general el lidera l'Associació Sala Puigverd i amb la col·laboració de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà

El conseller comarcal d'Ense-nyament ha explicat que aquesta iniciativa «hem intentat fer-la de manera que el guany social i de salut reverteixi sobre la comarca». Per això, tot i que les alces es fabriquen fora de la comarca, l'embalatge, muntatge i la informació sobre el seu bon funcionament va a càrrec d'agents berguedans.

El conseller Altozano ha destacat que «ha estat un projecte molt ben acollit pels ajuntaments». En el seu dia les alces en qüestió van generar polèmica a Berga, on el govern de la CUP defensava el criteri que aquest servei havia de ser per als alumnes de les escoles públiques i no per als de les concertades. En el ple del mes de juliol del 2017 va reeixir una proposta de l'aleshores grup municipal de CiU per tal que el consistori pagués les alces a totes les escoles de la ciutat, les públiques i les concertades.