Àngel Asensio: «El primer esbós de l'obra era més abstracte i conceptual»

Ja fa unes setmanes que els veïns i visitants de Puig-reig poden veure la nova imatge de la rotonda del passeig Riera de la Sala i el passeig de la Via. En els darrers dies, s'han ultimat els detalls per a la inauguració, avui, de l'obra proposada per l'artista local Àngel Asensio, guanyador del concurs convocat pel consistori per donar relleu a la festa per excel·lència de la vila: la Cor-rida. Asensio confessa que quan va rebre la notícia que el seu projecte era l'escollit va estar content i, a la vegada, «vaig sentir respecte». I és que, des d'avui, el segell de l'artista restarà permanentment visible amb l'obra que ha creat.

Asensio és arquitecte tècnic i en els darrers anys ha combinat projectes de pintura, escultura i interiorisme amb l'objectiu de transmetre el seu llenguatge a través de l'art. «Durant l'època d'estudiant em vaig fixar molt en l'estil surrealista, i una professora va dir-me que el surrealisme no es podia pintar, sinó que era una manera de viure», recorda. I això és el que vol aconseguir amb la seva obra: explicar la seva manera de veure les coses.

Va instal·lar el seu estudi a Puig-reig, «perquè tenia clar que volia treballar des de casa». I tot i que assegura que té avantatges i inconvenients, creu que «és compatible» amb la professió. Darrerament ha treballat amb galeristes i ha fet exposicions a Madrid i a Cadaqués, i també ha obtingut premis en concursos de pintura ràpida de renom. Una de les obres que passaran a formar part de la seva col·lecció és la que s'inaugura avui dins els actes de la Corrida.

«Quan vaig llegir les bases del concurs vaig tenir la idea clara de seguida, volia centrar-me en un dels elements més característics de la Corrida: el joc de les cintes», explica. Recorda que «el primer esbós de l'obra era més abstracte i conceptual, fins que vaig anar-lo ajustant al resultat final». «L'obra té dos elements: el perfil d'un cavall tallat en acer corten, un material que s'oxida i que presenta una textura aspra i rugosa; i les cintes que estan representades amb tubs de colors pintats amb esmalt, que contrasten amb el cavall perquè són alts, esvelts i vistosos pels seus colors i alçada», relata. Asensio destaca que dos dels elements que ha volgut tenir en compte són, per una banda, la dimensió, «perquè volia que es pogués veure des de lluny», i de l'altra el missatge que transmet. «La intenció és que expressi festivitat, alegria, moviment, color, vibració...», que per a ell és el que simbolitza la Corrida i en concret aquest joc de les cintes, que consisteix en el fet que un genet, a dalt d'un cavall sense aturar-se, intenti encertar l'anella d'una de les cintes que pengen d'una corda.

Per a l'autor «la proposta és una barreja d'art, escultura i arquitectura», i explica que la idea s'ha materialitzat a sobre del terreny. «La proposta l'hem desenvolupat i ajustat in situ, segons el que hem anat veient, i estic content del resultat», assegura.