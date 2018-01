La Corrida pren vida amb prop de 300 clicks

Puig-reig viu aquest cap de setmana els actes centrals de la Corrida, però des de fa unes setmanes, al vestíbul de la biblioteca Guillem de Berguedà del municipi, una exposició mostra les principals escenes de la celebració com no s'havien vist mai fins ara: amb clicks de Playmobil. Aquesta original iniciativa, impulsada per sis joves del municipi, es podrà visitar fins la setmana vinent.

La directora de la biblioteca de Puig-reig, Queralt Ambròs, ha explicat que la idea va sortir de sis de les noies que participen a les sessions del club de lectura juvenil. Són Èlia i Anna Llimós, Xènia Velilla, Clàudia Piedra, Ruth Garcia i Anna Casafont. «Són noies de 6è de primària i primer d'ESO molt aficionades als clicks, i van animar-se a reproduir alguns dels moments més representatius de la Corrida amb les peces que tenien per casa», explica.

Durant les vacances de Nadal van trobar-se un dia i, amb el suport de la directora de la biblioteca, que també els ha deixat algunes peces, van muntar la mostra que és ben visible a l'entrada de l'equipament cultural. «Elles s'ho van fer a la seva manera per intentar reproduir fins al darrer detall de les escenes més típiques de la festa», com és la cercavila de cavalls i carruatges presidida pels banderers, l'instant del tradicional joc de les cintes, les curses de cavalls o fins i tot els agents de protecció civil que vetllen per la seguretat de la festa.

En total, segons han comptabilitzat, han fet servir prop de 300 clicks: un total de 211 peces de persones, 46 de cavalls, 22 d'altres animals i 8 carros. «Ha estat relativament fàcil poder reproduir les escenes, ja que Playmobil té moltes col·leccions on apareixen cavalls i carros», detalla Ambròs. El que ha estat més complicat ha estat ser fidel a detalls característics de la Corrida, com les cintes i les banderes, que han confeccionat amb cartolines. Ambròs assegura que la iniciativa ha tingut èxit i espera que tingui continuïtat l'any vinent o que s'ampliï a altres festes locals.