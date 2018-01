Els gironellencs podran obtenir fins al 23% de bonificació de la deixalleria

Els gironellencs podran obtenir descomptes de fins al 23% si utilitzen la deixalleria mòbil i si es millora el percentatge de recollida selectiva al municipi. Aquest últim punt és una de les novetats que s'aplicaran a les taxes fiscals aquest 2018. Les bonificacions incrementen en funció de l'ús que es faci de la deixalleria. Com més es fa servir, més descompte.

El calendari per a aquest 2018 preveu que la deixalleria s'instal·li un cop al mes a la plaça de l'Estació d'11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 3 a les 6 «tot i que si hi ha algun canvi s'avisarà amb antelació».

Per fer efectiva la bonificació de les taxes és necessari que els usuaris de la deixalleria mòbil durant l'any 2017 presentin el carnet que se'ls ha facilitat a l'Ajuntament de Gironella en horari d'atenció al públic abans del dia 31 de gener i se'ls tramitarà el corresponent descompte a la taxa.

Gironella, segons dades del 2016, està per sota la mitjana comarcal de recollida selectiva. L'objectiu del consistori és millorar el percentatge de recollida selectiva i per això s'ha fet el programa de bonificacions. Josep Maria Castellà, regidor de Sostenibilitat, creu que «amb un petit esforç per part de tots els ciutadans es pot arribar a fer aquest canvi i reciclar millor». Castellà assegura que tothom «en sortirà beneficiat».