L'EOI del Berguedà fa cursos d'idiomes per a professionals del turisme de muntanya

L´Escola Oficial d´Idiomes del Berguedà programa, per encàrrec de la Direcció General de Turisme, cursos d´anglès i francès de 45 hores, de nivell A2 (pre-intermedi) adreçats a professionals del turisme d´interior i de muntanya. El curs es finança amb diners de l´impost sobre les estades turístiques i, per tant, és gratuït per als alumnes. Els cursos són impartits pel professorat d´anglès i francès de les Escoles Oficials d´Idiomes. Els cursos s´impartiran als locals de l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà al mateix edifici de l'Institut Guillem de Berguedà a Berga.

Aquests cursos tenen com a objectiu aportar seguretat per guanyar més qualitat i fluïdesa en l´expressió oral i escrita, proporcionant el vocabulari bàsic i les expressions tècniques més usades en l´àmbit del turisme.

El curs consta de 45 hores que es faran distribuïdes en 15 sessions de 3 hores. Les classes es faran els dijous de 10 a 1 del matí del 15 de febrer al 7 de juny. Hi haurà una avaluació contínua i en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% i aprovar el curs per obtenir-lo.

Les matrícules es poden fer del 19 de gener al 13 de febrer. Per a formalitzar-la cal portar o enviar per correu electrònic una fotocòpia del document d´identitat i demostrar que hi ha una relació laboral amb un establiment turístic del Berguedà indicant-ne el seu nom. Les inscripcions es poden fer a través del correu eoibergueda@xtec.cat o presencialment a la seu del centre, a l'Institut Guillem de Berguedà, de Berga.