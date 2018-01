Olvan repartirà unes 2.000 racions d'arròs aquest dissabte

Olvan renovara demà, dissabte, el vot de poble, una tradició de cada 20 de gener amb motiu de Sant Sebastià. Entre les activitats, destaca la gran arrossada popular en què l´organització calcula que repartiran unes 2.000 racions d´arròs. Lluís Boixader, tinent d´alcalde d´Olvan, explica que aquesta és la xifra de plats de paella que se solen servir cada any, «i que enguany podria créixer una mica pel fet de ser dissabte». Amb tot, quan Sant Sebastià s´escau en dia feiner també té un bon poder de convocatòria, i si fa bon temps olvanesos i veïns d´altres localitats no es perden la cita.

El programa de la festa inclou, a banda de l´arrossada, actes religiosos. Hi ha previstes dues misses amb adoració a la relíquia de sant Sebastià, a les 8 del matí i a les 12 del migdia. A 2/4 d´1 del migdia, processó i cantada de goigs; i tot seguit concert amb la coral Estel de Gironella. I a les 2, benedicció de l´arròs i dinar de germanor a la plaça de Sant Sebastià d´Olvan. La festa es clourà a la tarda, a 2/4 de 5, amb un ball a càrrec de Jordi Bruch a l´Ateneu Olvanès; a la mitja part, la companyia La closca presentarà El somni d´una comèdia (basat en El somni d´una nit d´estiu, de Shakespeare). Durant tot el dia, a més, hi haurà mercat de productes artesanals.

La celebració commemora anualment el fet que la invocació de Sant Sebastià va permetre alliberar Olvan de dues epidèmies de pesta (una al segle XIV i l´altra al segle XIX). És una festa del tot consolidada i que es manté «gràcies als veïns d´Olvan i als comerciants», remarca Lluís Boixader, tot recordant que la celebració es paga gràcies als diners que es recullen d´un acapte casa per casa: «és una festa del poble, que es pot fer gràcies a les aportacions econòmiques dels veïns. L´Ajuntament hi col·labora i hi afegeix els diners necessaris per eixugar el deute. A més, comerços i empreses també fan donatius per a la festa». En aquest sentit, Boixader agraeix la col·laboració i aplaudeix la resposta i la implicació de la ciutadania.