Fer teatre a dins de la closca

Una closca és un embolcall dur i rígid. Pot ser la closca d'una nou, d'un cargol o d'un ou. A vegades és difícil sortir de la closca i al Berguedà n'hi ha que hi entren per fer teatre. Possiblement els impulsors del centre de formació escènica del Berguedà, La Closca Tallers, van fer aquesta comparativa. O potser no. Sigui com sigui, els actors berguedans Ivan Otaola i Ariadna Fígols han aconseguit atraure petits i grans a la seva closca particular, a la del món del teatre. Enguany, en el sisè curs d'activitat, han consolidat un grup estable de joves i continuen arribant a infants, adolescents i adults amb ganes d'adquirir les eines necessàries per pujar a l'escenari.

Els dos joves són graduats en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona i el projecte La Closca Tallers, dins del col·lectiu Interprofessionals SCCL, neix de la seva voluntat de transmetre als berguedans el que ells han après durant la seva trajectòria com a professionals. Otaola i Fígols combinen aquestes classes –al centre Espais de Gironella– amb la seva feina i amb la formació continuada. «Ens coneixem des de fa anys i vam pensar que podíem intentar engegar una escola de teatre», expliquen, per complementar la poca oferta existent en aquest àmbit. Les classes van començar fa sis cursos amb un grup d'infants de 8 anys de Gironella. «De mica en mica vam anar creixent i arribant a més persones de diverses edats i d'arreu de la comarca, amb classes dilluns i divendres per poder-ho compaginar amb les nostres feines», expliquen. De mica en mica, també, han anat agafant experiència i creixent per proposar una oferta més acurada a partir de la demanda i «tenint en compte el que funciona i el que no», destaquen.

És per això que, a banda de mantenir des de pràcticament el primer any els grups d'infants i joves, en el cas dels adults han variat el funcionament de les sessions. «En lloc de fer classes durant tot l'any quinzenalment, concentrem la formació en dos o tres mesos, de manera més intensiva», expliquen. Enguany, per primer cop, han apostat per crear una companyia integrada per joves que gairebé des del primer any formen part de La Closca. «Són nois i noies que s'entenen molt bé, que treballen molt bé junts i que han aconseguit adquirir les eines necessàries per fer projectes de més complexitat», asseguren. Després de dues actuacions durant el mes de desembre, avui porten de nou el muntatge El somni d'una comèdia a Olvan, i ja treballen en una nova obra per a final de curs. Pel que fa a la secció d'adults, properament iniciaran un nou taller intensiu, aquest cop amb dos grups diferenciats, per donar cabuda als alumnes que s'han format en els darrers anys i «poden passar a treballar nous aspectes, com la posada en escena d'un text».

Un dels trets distintius d'aquest espai de formació escènica és la metodologia, segons expliquen els seus responsables. «Nosaltres no comencem el curs muntant una obra teatral directament», diuen. «Creiem que abans cal adquirir uns coneixements i eines que són molt importants, com l'expressió corporal, la improvisació, la projecció de la veu, el treball en grup...», i és per això que, a partir de sessions pràctiques i moltes vegades amb el joc com a protagonista -sobretot amb els més menuts-, es treballen tots aquests aspectes que al final acaben sent de molta utilitat en el muntatge de l'obra o el projecte que es plantegi. «Evidentment els darrers mesos es prepara un muntatge, perquè també s'aprèn i agrada als alumnes i als familiars que vénen a veure'ns», afegeixen.

L'objectiu d'Otaola i Fígols és continuar oferint aquestes formacions per esdevenir un centre de referència per a tothom qui vulgui aprendre teatre i compaginar-ho amb sessions d'altres disciplines relacionades, com per exemple el monogràfic que es farà a la primavera, dirigit als joves, per aprendre a actuar davant una càmera.