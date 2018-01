Berga reclama que s'arregli el voladís del baixador dels busos

L'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i el grup d'ERC de Berga han reclamat que s'arregli el voladís de l'edifici del baixador de busos al passeig de la Pau de Berga, segons han explicat els seus portaveus a Regió7.

El 25 de gener del 2015 una ventada es va endur un fals sostre de plàstic. Des d'aleshores els viatgers s'han quedat sense. La companyia Alsa, que presta el servei de transport regular de viatgers, va desmuntar els elements malmesos. Hi van quedar només les bigues que subjectaven l'estructura de la coberta. En aquell moment fonts de la companyia van dir a aquest diari que ho arreglarien. No ha estat així. Fonts d'Alsa han explicat que en aquell moment «semblava» que la construcció de l'estació d'autobusos de la capital berguedana, una de les poques del país que no en té, es faria a curt termini. Davant d'aquesta perspectiva, han indicat, no es va agençar el voladís. Ara, les fonts esmentades han dit que, veient que aquest projecte no té calendari, recuperaran el projecte per agençar el voladís d'un espai per on cada any passen més de 100.000 viatgers.

La imatge que ofereix el baixador dels busos de Berga «és pitjor que tercermundista», segons opina Toni Barat, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. Barat diu que, ja que no s'ha arreglat el voladís, «almenys caldria posar-hi una mica de marquesina perquè la gent no es mulli quan plou». Ara, a l'exterior hi ha dos bancs. Barat ha dit que l'estat de l'edifici i la informació que es dóna «fan vergonya».

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Ermínia Altarriba, ha reclamat al govern de Berga que s'arregli la teulada. El regidor Eloi Escútia ha dit que ho demanaran a Alsa, que n'és la responsable.