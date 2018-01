L'Exploratori dedica un curs a descobrir la formació i els usos de la neu

L'Exploratori dels Recursos de la Natura, dedicat a la formació i la divulgació científica i tècnica, inicia avui un dels seus cursos Explora. Serà dedicat a la formació i els usos de la neu. El curs es farà en dues sessions, una avui i l'altra el 3 de febrer al Pavelló de Suècia de Berga, i també inclou sortides al parc natural del Cadí-Moixeró i a l'estació d'esquí de La Molina (la Cerdanya).

«Explora la neu» és un curs que consta de sessions teòriques i de pràctiques per conèixer les fases de formació i aprofitament de la neu. També es farà un taller sobre la identificació d'empremtes d'animals i l'observació del seu hàbitat. D'altra banda, també s'ha programat una sortida per tal de saber com funciona una estació d'esquí i s'estudiaran les causes i condicions relacionades amb la generació d'allaus de neu o l'adopció de mesures per evitar-ne els riscos.

L'equip docent del curs l'integren Pere Oller, director de Geoneu Risk; Jordi Garcia Petit, director del parc natural del Cadí-Moixeró; Joan Casòliva, geòleg i alpinista; Josep Font i Dolors Grau, membres del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i Albert Soler, membre del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat.