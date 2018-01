«Elektraz» Espectacle de volteig cosac

lteig cosac. Les acrobàcies realitzades dalt de cavalls, per part de les tres genetes, van sorprendre els assistents. Es tracta d'una disciplina reconeguda per la Federació Internacional d'Hípica, amb uns orígens preromans. És una tècnica que antigament utilitzaven els cosacs en els seus entrenaments per a la guerra, i que ara s'ha convertit en un espectacle.