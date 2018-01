«Hi ha hagut molts cavalls i carros, i la gent està contenta»

La Corrida té més de 125 anys d'història. L'associació organitzadora està formada per una trentena de persones, i Altarriba fa cinc anys que n'és el president.



Quina valoració fan de la festa de la Corrida al complet?

Estem molt contents. Hem vist que hi havia més gent que en altres anys, i la majoria ens han transmès comentaris positius. Hi ha hagut molts cavalls i molts car-ros. Tot ha anat sobre rodes.

Pel que fa a les curses, com les valoren?

Les curses són, històricament, el començament de la festa. Aquest any ha estat la 23ena edició amb el nom Memorial Francesc Lladó. Fa més de cent anys que es fan, l'única diferència és que s'han anat movent de lloc. Enguany estem satisfets per la participació. També perquè hem tingut tres pura sang, molt ràpids, que han sorprès el públic. Altres anys només en teníem un.

Dissabte al matí també hi va haver força gent.

Sí! Vam fer la tretzena edició del raid tradicional, la inauguració del monument de la rotonda i l'espectacle de Volteig Cosac. Les tres activitats van aplegar molta gent, fet que ens porta a voler-ho continuar els propers anys. El monument, a més, ha agradat molt a tothom. Dóna molta vida, ha captat els valors de la Corrida. I això que els monuments solen generar discòrdia entre la població

I, per acabar, el ball de gala.

Sempre es feia per les festes majors, i per la Corrida també. Es va deixar de fer i no hi havíem pensat més. Enguany l'hem recuperat i volem que persisteixi. I més aprofitant que dilluns és festa local aquí a Puig-reig.