Refugiats que no troben feina temen pel seu futur un cop deixin de rebre les prestacions

«Si no trobo feina, no em puc imaginar el futur aquí. Un cop s'acabin els ajuts que tinc com a refugiat, no sé què haurà de fer? Com viuré?». Són els demolidors interrogants d'Ali Baki, provinent de Kobane, la ciutat kurda del nord de Síria coneguda per haver estat una de les més devastades per la guerra que castiga el país des de fa gairebé set anys. Com ell, altres refugiats de Manresa que han entrat en el programa d'acollida de l'Estat espanyol, i que gestionen organitzacions humanitàries com Creu Roja, pateixen davant la incertesa sobre què hauran de fer un cop deixin de rebre les prestacions de l'Estat. Volen feina, però no en troben. Creu Roja els informa que, en el cas de no trobar un lloc de treball, poden sol·licitar ajuts, com qualsevol ciutadà amb nacionalitat espanyola, però, tot i així, no les tenen totes perquè amb les prestacions que atorga l'Estat a persones socialment vulnerables difícilment poden pagar el lloguer del pis.



«La qüestió de la quantia dels ajuts socials va més enllà del debat dels refugiats, i realment és difícil subsistir amb el que atorga l'Estat a les persones en una situació vulnerable», explica Alba Franch, tècnica d'intervenció social de Creu Roja a Manresa. És la persona que s'encar-rega al Bages de la segona fase del procés d'acollida dels refugiats, un cop han viscut sis mesos en centres com l'alberg de Berga o l'històric edifici de les germanetes dels pobres de Manresa, i han de buscar pis i feina. Regió7 ha parlat amb cinc refugiats que fa mesos van superar la primera fase del procés d'acollida, quatre dels quals no han trobat un lloc de treball.



Creu Roja s'encarrega de l'acollida de 13 refugiats que viuen a la capital del Bages i que ja estan a la segona i tercera fase, que dura en total un any. Un temps clau per encarrilar el futur. L'entitat social reconeix que la cerca de feina és un pedra a la sabata que en molts casos impedeix avançar, i que de les 13 persones que tutelen al Bages, només tres han aconseguit un lloc de treball. «Sé que és molt difícil i, de fet, les tres persones que han signat un contracte són altament qualificades. Han rebut formació universitària», afirma la tècnica de Creu Roja. Franch afegeix que, tot i haver aconseguit feina, n'hi ha que tampoc no estan del tot satisfets. «N'hi ha que estan decebuts perquè prèviament tenien unes expectatives de trobar una feina adient a la formació rebuda», destaca.



El jove Ali Baki va tardar un mes i mig a trobar un pis. Va aconseguir un habitatge, on viu amb els seus pares, gràcies a un amic marroquí de Manresa. «Ens demanaven un contracte laboral, però cap de nosaltres treballa. Així que aquest amic, que té contracte, ens va donar un cop de mà», explica. Baki, que és kurd, afirma amb un castellà cor-recte que es passa bona part del dia mirant Infojobs o altres portals d'Internet de cercar feina, però no en troba. Reconeix que li en van oferir, però va haver de dir que «no» perquè era en una altra població i no tenia mitjans per desplaçar-s'hi. Ell i la seva família reben en aquests moments un total de 1.100 euros cada mes, la meitat dels quals destinen al lloguer del pis i l'altre 50% a costos, com el menjar. La quantia dels ajuts varia segons la situació familiar, si diversos refugiats comparteixen pis o si estan sols.

«Podria marxar a un altre país»



Farouk Badrkhn és un altre jove kurd, també de la ciutat de Kobane, i es troba en una situació similar, que li provoquen els mateixos neguits. «Si deixo de rebre l'ajut que ara tinc, no trobo feina i amb les altres prestacions és impossible subsistir, marxaré a un altre país. Per viure al carrer, millor tornar a Síria. Si moro, com a mínim que sigui a la meva terra!», exclama. Va marxar de Síria perquè la seva ciutat va quedar a miques. Per al lloguer del pis rep 350 euros. «Sí, hi ha ajuts per al lloguer, però estic fent números i no em dóna per poder viure», es queixa.



Dimitry (nom fictici) és un ucraïnès que no vol facilitar el seu nom per por, diu, de represàlies a la seva família que viu a Ucraïna si es fa públic que va abandonar el país. És de Lugansk, una de les dues regions russòfones d'Ucraïna que formen la conca minera de Donbass i que van entrar en guerra el 2014 amb l'aparell de l'Estat perquè les autoritats regionals van proclamar la independència. Viu amb la seva dona i el seu fill, que va a l'escola i parla català. «M'agradaria trobar feina com a soldador, per exemple. Treballava al sector metal·lúrgic quan vivia al meu país. Alguna cosa m'han ofert en aquest temps, però l'entrevista va acabar amb la pregunta de 'tens cotxe?', i com que no en disposava, vaig haver de renunciar a l'oferta».



Daniel Kitanguila té 39 anys i va fugir de la República Democràtica del Congo, amb conflictes molt violents des de fa dues dècades. El seu pare va ser empresonat i va morir. Va arribar amb avió al Marroc i el recorregut fins a l'estat espanyol el va fer amb pastera. Al Congo hi va deixar la família, una dona i un fill. Espera, que amb el temps, puguin venir també a Catalunya. Està aprenent català i castellà, però els idiomes se li resisteixen una mica. Al seu país va exercir de professor de primària, però aquí de moment no ha trobat cap oportunitat laboral. Per aquest motiu tem que no es compleixi l'esperança de portar la seva família a Catalunya i no sap què haurà de fer a partir de l'estiu, un cop se li acabi la prestació. Viu actualment a Manresa i els sis primers mesos els va passar a l'alberg de Berga.

El rei negre de Gironella



Refugiats que van arribar a l'alberg de Berga fa un any, i amb els quals s'ha posat en contacte aquest diari, estan treballant o estudiant, però han declinat participar en aquest reportatge perquè volen normalitzar la seva situació i prefereixen no parlar públicament sobre la seva condició de refugiats.



Baboucarr Fadera sí que ha acceptat parlar-ne. Té 36 anys i va arribar a Catalunya fa gairebé un any provinent de Gàmbia. Va passar els primers mesos a l'alberg de Berga i actualment viu a Gironella, on ha trobat un lloc on viure i ajuda un amic a la feina. D'aquesta manera té uns ingressos extres tot treballant. Ell és un exemple d'integració i superació perquè afirma haver fet «molts amics a Gironella», on fins i tot va participar a la cavalcada dels Reis Mags fent de Baltasar. Agraeix el personal de Creu Roja per l'atenció i assegura no voler tornar al seu país «perquè la vida allà és dura».



Molts dels refugiats assisteixen a les classes de castellà que ofereix a la Casa de la Peu de Manresa la comunitat de Sant Egidi, entitat que de forma voluntària els ajuda en la seva integració perquè puguin trobar un camí.