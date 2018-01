El Berguedà es posiciona com a escenari de rodatge de pel·lícules, curts i anuncis

El Berguedà s´ha convertit, en els darrers anys, en un plató cinematogràfic habitual que acull rodatges de pel·lícules, anuncis i altres productes audiovisuals com sèries o documentals. La comarca es ven com a escenari per a productores i empreses per fer les seves gravacions, i en l´última dècada el nombre de filmacions ha crescut. Aquest augment no és fruit de la casualitat, sinó de la vinculació de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà amb la xarxa Film Friendly de la Barcelona Catalunya Film Commission i altres institucions, que funcionen d´enllaç entre el territori i els responsables de les productores que busquen localitzacions per als seus projectes audiovisuals.

Segons han explicat fonts de l´àrea de turisme de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), de mitjana al Berguedà es fan entre 8 i 10 filmacions cada any, la majoria són curtmetratges i anuncis de publicitat. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat la Torre de l´Amo de Viladomiu Nou va ser escenari del rodatge d´un anunci d´una novel·la que sortirà al mercat per Sant Jordi, i el novembre passat la zona del pont de Pedret va acollir la gravació d´algunes escenes de la sèrie Genius, de la FOX, protagonitzada per Antonio Banderas i dedicada al pintor Pablo Picasso. En els darrers anys han estat nombrosos els llargmetratges que s´han enregistrat en paratges i espais del Berguedà, com Pa Negre, Caracremada, Pàtria, Esta nit a Foix o Olor de Colònia, tot i que en moltes ocasions es tracta de rodatges per a anuncis o curts menys mediàtics i que passen més desapercebuts.

Les mateixes fonts de l´ADB expliquen que cada mes es reben de mitjana entre 5 i 6 sol·licituds per trobar espais per fer rodatges. «Hi ha localitzadors que busquen un escenari, per exemple, una piscina gran buida, un edifici amb un estil característic, una carretera, un túnel, un pont, una nau industrial antiga. Ens arriben fotografies de mostra del que necessiten i nosaltres els enviem imatges del que tenim i creiem que els pot encaixar amb el que busquen», expliquen. El mateix fan la resta de territoris associats a les plataformes d´aquest àmbit, i de tot el que se´ls ofereix, els responsables del rodatge acaben decidint el que més els interessa.

En els últims anys s´ha treballat per trobar localitzacions al Berguedà per a algunes produccions destacades, que finalment no han acabat realitzant-se al territori, com per exemple el rodatge d´Un monstre em ve a veure, que al final no es va fer a Catalunya per altres motius.



Una vintena de localitzacions

El Berguedà ofereix a través de la plataforma Barcelona Catalunya Film Commission una vintena de localitzacions que els municipis de la comarca estan interessats a vendre com a espais per a rodatges per les seves característiques especials. Formen part d´aquesta llista, per exemple, la mina de petroli i el monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, la fàbrica Asland de Castellar de n´Hug, el palau dels Pinós de Bagà o la Torre de l´Amo de Viladomiu Nou, entre d´altres. A la pàgina web es pengen imatges i fitxes d´aquests espais, tot i que si es fan peticions de paratges o escenaris que no formen part d´aquests municipis associats i poden tenir interès per a les productores, «s´hi contacta i fem d´intermediaris per facilitar els tràmits als ajuntaments i als responsables del muntatge», expliquen. En aquest sentit, asseguren que la major part de contactes es fan a través d´aquesta plataforma, tot i que «molts localitzadors ja tenen les nostres dades, coneixen la comarca per altres visites i contacten amb nosaltres directament», com per exemple va passar amb el rodatge de Genius.

Beneficis no quantificables

Aquestes filmacions porten alguns beneficis a la comarca, tot i que no hi ha una xifra quantificable, ja que cada producció és un món. Segons els responsables de l´ADB, cada municipi té una taxa per ocupació de la via pública que és el que es cobra per als rodatges de llargmetratges, a excepció dels treballs que es fan des de l´Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) o per a petites produccions.

A banda, cal comptabilitzar els ingressos que s´obtenen per l´allotjament i les dietes dels equips, la seguretat que es contracta o d´altres serveis, que depenen del tipus de producció de què es tracti i, evidentment, de la durada que tinguin els treballs al territori.

Els escenaris

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Mina de petroli

Monestir de Sant Llorenç



PUIG-REIG

Cal Cases

Església de Cal Pons

Casa Periques



BAGÀ

Palau de Pinós

Parc Natural Cadí Moixeró

Plaça Porxada



LA POBLA DE LILLET

Jardins Artigas

Santa Maria de Lillet

Castell

Pont Vell



BERGA

Santuari de Queralt

Camí de l´obaga



CASTELLAR DE N´HUG

Fàbrica Asland

CERCS

Sant Quirze de Pedret

SALDES

Pedraforca



VILADOMIU NOU

Torre de l´Amo

BORREDÀ