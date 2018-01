La Policia Nacional no sap quan tornarà a renovar els DNI a Berga

El darrer cop que l'equip mòbil de la Policia Nacional es van desplaçar a Berga per renovar els documents nacionals d'identitat (DNI) dels berguedans va ser el setembre del 2017. Quatre mesos després no se sap quan ho tornaran a fer. Aquesta feina es va suspendre l'octubre passat sine die. «El servei es reprendrà», han informat fonts de la Policia Nacional consultades per aquest diari. Han matisat, però, que «no sabem quan». L'any 2017, l'equip mòbil de la Policia Nacional es va desplaçar 7 cops a Berga i en cadascuna d'aquestes visites va atendre 60 ciutadans, 420 persones de tota la comarca, segons fonts de l'ens comarcal.

La manca d'aquest servei que fa almenys dues dècades que es presta a la ciutat afecta principalment persones grans que tenen més dificultats per desplaçar-se pels seus mitjans o bé a Manresa o a Puigcerdà, que són els dos llocs més propers on poden fer aquest tràmit.

El 4 d'octubre passat, el Consell Comarcal del Berguedà va informar que l'equip mòbil de la Policia Nacional que s'havia de desplaçar a Berga el dilluns 23 d'octubre per fer renovacions del DNI no ho faria. L'argument va ser que, «a causa de la situació que viu actualment Catalunya, els equips mòbils han rebut instruccions de cancel·lar els seus desplaçaments». Tot i que els darrers dies ha corregut la brama que el Berguedà s'havia quedat sense servei, fonts de la Policia Nacional ho han negat. «El servei no s'ha anul·lat s'ha suspès temporalment».

Les fonts esmentades han assegurat que es va suspendre a l'octubre « per raons de seguretat» després del referèndum de l'1-O. L'equip mòbil que es desplaça habitualment a Berga el formen dues persones, una és policia i l'altra no. I viatgen amb un vehicle logotipat. Els caps policials van decidir no desplaçar-los «per evitar incidents» i també «perquè no es causessin danys a les persones» els professionals desplaçats després de les càrregues policials del referèndum.

Tanmateix, les raons que consten a David Font, el president del Consell Comarcal del Berguedà perquè aquest servei no es presti com era habitual són «la falta d'efectius» de la Policia Nacional. Ha detallat que quan pujaven a Berga havien de tramitar en un sol dia les peticions de renovació i el lliurament dels documents ja renovats.

El president comarcal David Font ha explicat que han demanat a la delegació del Govern estatal a Catalunya que es reprengui la renovació del DNI atès els problemes que comporta per a la gent gran haver-se de desplaçar a fora del Berguedà per tramitar la renovacio dels seu DNI. «Ens han respost que demanaran a la Policia Nacional que hi torni». El problema es troba en aquest estadi . El president berguedà ha dit que tornaran a insistir. També s'ha mostrat sorprès que pugui ser per raons de seguretat que l'equip mòbil no es desplaça a Berga. «Crec que hi altres motius i que això ho fan servir com excusa»

El Consell Comarcal del Berguedà facilita els espais per fer les renovacions, el servei d'Internet i el personal per donar les hores als ciutadans, atendre'ls i informar en quines dates es fan les sessions de renovació. Aquesta tasca s'havia arribat a fer al Pavelló de Suècia de Berga (anterioment es feia en un despatx a la seu del Consell Comarcal al carrer Barcelona) un espai que oferia més amplitud i comoditat per fer aquesta tasca.