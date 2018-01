Dedica 120.000 euros a iniciar la urbanització de la plaça de l'Església

El govern d'Avià (Som Avià i ERC) va aprovar al ple de dilluns a la nit, el pressupost per a aquest 2018 per valor de 2.050.000 euros. El capítol d'inversions és de 304.000 euros. La inversió més gran és la de 120.000 euros que es destinaran iniciar la urbanització de la plaça de l'Església, que actualment és una esplanada de terra. L'alcaldessa, Patrocini Canal, ha explicat a aquest diari, que aquesta obra es pagarà amb ajudes de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un vell projecte sobre el qual fins ara s'han fet diferents «esbossos», com exposa l'alcaldessa. Tanmateix, mai se n'ha redactat un projecte executiu. La dirigent avianesa ha explicat que volen recuperar els estudis i dibuixos que existeixen d'aquesta obra per estudiar-los i veure «si s'opta per fer una plaça amb més arbrat o bé amb més formigó. S'haurà de veure», ha afirmat. I un cop es tingui clar quina plaça es vol, aleshores es procedirà a encarregar el projecte executiu imprescindible per poder portar a terme l'actuació. Canal ha dit que l'obra es pot començar a fer aquest 2018 o bé l'any que ve, perquè l'ajuda que té el consistori de la Diputació la poden gastar enguany però també el 2019.

El pressupost inclou per primera vegada la partida destinada als pressupostos participatius (70.000 euros), així com també 70.000 euros més de les ajudes per fomentar l'ús d'energies renovables en la millora dels aïllaments de les cases i instal·lacions per a l'estalvi de l'aigua o els 100 euros perquè els veïns optin per companyies que garanteixen que la seva energia és verda.