Un equip berguedà es prepara per repetir els 100 quilòmetres més solidaris

Amb l'experiència adquirida l'any passat i amb ganes de tornar a assolir el repte, un grup de sis berguedans participarà de nou a la Trailwalker d'Oxfam Intermón que tindrà lloc els propers 14 i 15 d'abril. L'objectiu? El mateix que l'any passat: aconseguir fer 100 quilòmetres caminant en un màxim de 32 hores, o, si pot ser, superar la marca que van registrar i baixar de les 21 hores. Bona part dels integrants de l'equip repeteixen i alguns s'hi incorporen. Ignasi Hierro, Rafael Costa, Agustín Quesada -que van fer la prova el 2017- hi tornaran, i Quim Torres s'hi afegirà si s'ha recuperat de la seva lesió. Si no, el substituirà el venecià Enrico Mancuso. Els acompanyaran, amb cotxe per cobrir les seves necessitats, el tàndem de suport format per Francesc Peñaranda i Lluïsa Herreras.

«El repte no és només físic», destaca Ignasi Hierro. «Evidentment que és una prova esportiva, però cal remarcar que hi ha un vessant solidari que també és molt important», considera. Una de les condicions per poder participar en aquesta caminada solidària és aportar-hi, com a mínim, un donatiu de 1.500 euros per equip, que es destinaran als projectes d'Oxfam Intermón als països en desenvolupament. Enguany es faran servir per garantir l'accés al servei d'aigua potable a les persones instal·lades als camps de refugiats.

Com col·laborar-hi

«Són 100 quilòmetres que es poden fer si estàs mínimament entrenat, però el que ens motiva més és aquesta part solidària», diu Hierro. Els membres de l'equip fan una crida a tothom a col·laborar per poder aconseguir aquests 1.500 euros d'inscripció. Les persones que vulguin fer-ho tenen diferents opcions. Una és enviant un missatge de mòbil al número 28018 i amb el text TW G19 (amb espai), que és el dorsal de l'equip Berguedà Solidari, tal com s'anomenen. Per cada SMS, es farà un donatiu d'1,20 euros. Per altra banda, a través del web de la cursa, al perfil de l'equip, es poden fer donatius de l'import que es desitgi. Els diners recaptats són íntegrament destinats als projectes de l'ONG i de moment tenen assolit un 22% de l'objectiu, amb prop de 350 euros recaptats.

Properament, ha avançat Hier-ro, vendran butlletes per al sorteig d'una samarreta del FC Barcelona signada pels jugadors del primer equip. «Aquests diners aniran destinats directament a la iniciativa», ha assegurat Hierro. Mentrestant, l'equip continua entrenant-se per assolir el repte, que manté el mateix recorregut de l'any passat i va d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols.