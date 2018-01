El grup del PDeCAT reclama a la CUP que actuï per garantir l'aigua al santuari

Els actuals problemes de manca de subministrament d'aigua de boca que pateix el santuari de Queralt s'haurien pogut evitar si el govern de la CUP «hagués fet l'obra que hi havia prevista». Així ho creu Ramon Minoves, cap de files i portaveu del principal grup de l'oposició el PDeCAT-CDC.

«Si es volgués solucionar el problema, si hi hagués voluntat política per fer-ho es faria», ha assegurat Minoves. Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, el govern actual va retallar el projecte de la millora de la xarxa de subministrament d'aigua de Queralt davant del risc de perdre la totalitat dels 160.000 euros d'una ajuda concedida en l'anterior mandat per la Diputació de Barcelona. Així, el govern de la CUP va optar per executar obra per valor de 57.000 per evitar perdre tota la subvenció per la manca de temps per expropiar terrenys. La totalitat del projecte preveia garantir el cabal suficient per a les necesistats actuals i futures dels serveis del santuari i també en casos de sequera com ara

La subvenció atorgada el 2014 de 160.000 euros estava condicionada a haver iniciat els treballs abans del 31 d'octubre del 2015. La CUP va arribar al govern el juny del 2015 i va continuar les gestions iniciades pels seus antecessors de CiU per obtenir el permís de l'Ajuntament de Castellar del Riu. L'executiu va preveure que no hi hauria temps de procedir a fer l'expropiació d'un altre sòl que calia abans de la data esmentada

Minoves ha dit que portaran aquest tema al debat del proper ple l'1 de febrer.