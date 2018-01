L'escola l'Albiol treballa la Fia-faia com a projecte educatiu transversal

L'any 2015, mentre es preparava la candidatura per al reconeixement de la festa de la Fia-faia com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco, l'escola l'Abliol, de Sant Julià de Cerdanyola, va aprofitar l'oportunitat d'entrar al programa Apadrinem el Nostre Patrimoni, que promou el departament d'Ensenyament, amb l'objectiu d'acostar elements del patrimoni local als alumnes. Tot i que el centre de primària ja havia col·laborat en la preparació i la recuperació de la Fia-faia, la festa per excel·lència del municipi, amb la participació en aquest programa «es va veure la possibilitat d'anar més enllà en el coneixement de les tradicions del poble i alhora poder treballar, de forma significativa, diversos aspectes curriculars».

D'aquesta manera ho explica Àngels Armengou, la mestra de l'escola, que ha valorat molt positivament el treball realitzat pels alumnes a partir d'aquest projecte. Aquest dissabte, una representació del centre participarà al Fòrum d'Educació i Cultura Popular de Som Cultura Popular que té lloc a l'auditori-biblioteca de Can Fabra, a Barcelona.

Armengou recorda que abans de Nadal, a través del Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà, els van proposar de presentar el seu projecte en aquest fòrum, en el qual es parlarà del paper que té la cultura popular en l'àmbit educatiu. «Nosaltres som una escola molt petita i, de fet, l'únic centre de la comarca del Berguedà que treballem aquest projecte, i tot i que ens fa una mica de respecte, trobem molt interessant poder-hi participar», explicava la mestra aquesta setmana, mentre es preparaven per a la sessió d'avui.

Aquest projecte educatiu transversal que funciona a l'escola l'Albiol des de l'octubre del 2015 encara té continuïtat. «Tots els nens i nenes treballen cada any en aquest projecte i participen en totes les activitats i actes festius que s'organitzen al poble a l'entorn de la celebració de la Fia-faia», explica. El programa es basa en la idea de l'apadrinament d'un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o natural del poble per part d'un centre educatiu, «i la Fia-faia era un element perfecte per desenvolupar-lo», afegeix.

El coneixement del patrimoni local des d'un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic «és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l'exercici d'una ciutadania crítica i responsable», explica Armengou. I és que, a través d'aquest projecte, es facilita que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric; i al professorat li facilita la utilització d'una metodologia activa, en la qual l'alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge.

El funcionament

El projecte utilitza la festa com a recurs didàctic i a través d'una metodologia de treball en grups s'assoleixen les competències bàsiques treballant des de totes les àrees del currículum escolar. «Treballem amb la participació de la comunitat educativa com són els pares, l'ajuntament, els avis, els veïns....», diu Armengou, i també amb entitats i persones a títol individual. Entre altres activitats per assolir aquests coneixements han fet tallers de faies, tallers de codonyat i allioli de codony, han redactat cartes, descripcions, receptes, han fet enquestes i cartells, han elaborat un tríptic informatiu, han participat en la plantació de faia, han après les danses, les han presentat en públic i, evidentment, participen de forma activa a la festa.

Per a Armengou, «és important que els que les han de continuar en el futur coneguin les seves tradicions per poder-les mantenir i adaptar-les als nous temps. Que tinguin un ple coneixement dels elements que la formen i que la fan única, per poder-ne garantir la supervivència; que l'estudiïn per poder-ne entendre els orígens i la història; i que la treballin per poder-la conservar, potenciar i difondre sense perdre'n l'essència, perquè la seva originalitat fa que sigui gairebé un deure de les noves generacions de Sant Julià treballar pel manteniment d'aquesta tradició popular. I la millor forma és ser-ne els protagonistes».