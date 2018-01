La sequera deixa sense aigua Queralt i l'obliga a subministrar-se amb cisternes

La persistent sequera ha deixat sec el santuari de Queralt, fet que ha obligat l'Ajuntament de Berga a fer-hi el subministrament amb cisternes. Així ho ha explicat a Regió7 Oriol Camps, regidor d'Urbanisme.

«Fa tres mesos que estem sense aigua», ha corroborat mossèn Ramon Barniol, el capellà custodi del santuari. «Les fonts no ragen, és la sequera». Aquestes restriccions no s'han fet públiques. Només un petit cartell en un broc dels dos que hi ha a la font de la plaça de sota l'església queraltina informa que «A Queralt estem sense aigua». Als lavabos un altre cartell recomana, com sempre, estalviar l'aigua. Els visitants també veuen que la popular font del Bou no raja.

L'aigua de boca del santuari hi arriba a través de la renovada canalització del camí de l'aigua i es capta de la font del Perdigall. La sequera ha obligat el consistori berguedà a buscar alternatives perquè el santuari tingui aigua. Així, n'hi porta amb cisternes i s'omplen periòdicament els dipòsits que té el santuari. Es fa en funció de les necessitats. Barniol ha detallat que «al principi de la sequera havíem de portar una cisterna a la setmana».

El mossèn ha exposat que en aquesta època de l'any la despesa d'aigua del santuari berguedà és més baixa perquè l'afluència de visitants també minva. Cal aigua per a les cisternes dels lavabos públics, per al servei del bar i restaurant i per a l'ús dels dos pisos de l'Església, el del guardià i el del capellà custodi. Barniol exposa que el servei que més aigua requereix són els lavabos públics per les cisternes.

El mossèn es mostra impotent davant d'aquesta situació de falta de pluges. «Contra la sequera no sé què s'hi pot fer. Moltes fonts s'han eixugat. Sort que ha passat ara a l'hivern, que hi ha menys gent», ha manifestat el capellà custodi del santuari. «Esperem que plogui i que aleshores revinguin les fonts», ha manifestat.

Per la seva banda, Oriol Camps, regidor d'Urbanisme, ha indicat que «fa temps que no plou» i que aquesta sequera ha deixat sec Queralt. «La font va molt justeta». Camps ha indicat que «la sequera és molt important».

Segons les dades de l'estació meteorològica de l'Aemet a Berga, el 2017 la mitjana de precipitacions va ser de 476 litres per metre quadrat. La mitjana de pluviometria de la ciutat és de 850 litres, segons ha explicat a aquest diari Montse Gorchs, que durant anys ha recollit les dades d'aquesta estació. Tot i que no disposa de les de l'estació de Queralt del 2017, que no s'han publicat, dubta que superessin els 500 litres per metre quadrat de mitjana. En els anys anteriors, la pluviometria al santuari va estar per sobre de la mitjana el 2016, amb 864,2 litres per metre quadrat; per sota, el 2015, amb 793,3, i per sobre el 2014, amb 948,6.

D'altra banda, el regidor Oriol Camps ha indicat que, «si no s'hagués fet l'obra de millora de la xarxa d'abastament d'aigua» el 2016, «les restriccions haurien arribat abans». Camps es refereix a l'obra que el consistori va enllestir l'estiu del 2016 que va consistir a soterrar totalment la canonada d'abastament per evitar que es glacés. I per altra banda, es van instal·lar vàlvules i ventoses per evitar que es fessin taps d'aire a l'interior de la canonada.

El regidor ha reflexionat que «probablement els períodes de sequera cada cop seran més freqüents. L'aigua és un bé escàs i ho serà més, i cal conscienciar a tothom que cal fer-ne un bon ús»