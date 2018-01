La C-26 es converteix en un bassal al polígon de la Valldan de Berga

La pluja que ha caigut aquest divendres al matí i a la matinada a les comarques de la Catalunya Central ha deixat completament negat d'aigua el tram de la carretera C-26 a l'alçada de la rotonda del polígon de la Valldan.

La via que condueix fins a Solsona ha estat tallada al trànsit amb cons i cintes des de Sant Bartomeu de la Valldan fins l'accés del polígon, encara que alguns conductors han optat per, tot i així, arriscar-se a passar per aquest punt.