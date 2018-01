El Museu Tèxtil restaura el vestit que la geganta vella de la Patum va estrenar el 1958

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil – CDMT de Terrassa ha conclòs les tasques de restauració del vestit estrenat per la geganta vella durant la Patum del 1958. L'any 2005 es va iniciar aquest procés de restauració de la indumentària patumaire a cura del patronat de la festa. Des d'aleshores «per les mans de les restauradores del CDMT han passat peces de roba de diverses comparses com per exemple els turcs i cavallets, l'àliga, els nans vells i els nans nous». Durant el 2016 es va restaurar el vestit que el gegant vell va lluir des del 1958 fins al 1978 i el 2017 ha estat el torn del conjunt que va vestir la geganta vella durant el mateix període.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que «la importància de les restauracions recau en el fet de donar valor i mantenir el patrimoni patumaire». Garcia afirma que «per explicar i fomentar el respecte per la Patum és necessari conèixer els seus orígens i tenir el passat ben present. Per això, volem seguir restaurant i millorant de forma constant les condicions en què es troba el patrimoni que forma part de la història de la nostra festa». S'ha restaurat el vestit, el cinturó, l'armilla i les dues mànigues dobles de l'armilla. Ha costat 2.665,23 euros pagats amb una ajuda.