En els seus primers cinc mesos de vida el centre de Fumanya rep 5.711 visitants

El darrer recurs que s'ha afegit al catàleg de l'oferta turística del Berguedà ha aconseguit superar els 5.700 visitants en els seus primers cinc mesos d'existència. El flamant Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya (Fígols) va obrir les seves portes al públic el 15 de juliol del 2017 i va suposar materialitzar un projecte que havia començat el 2004 i que per diferenst raons no es va poder acabar fins llavors. Des d'aquell primer dia i fins al 15 de desembre, que és quan ha tancat les portes fins a la primavera d'enguany, ha estat visitat per un total de 5.711 persones, segons ha explicat a Regió7 Alba Boixader, directora del Museu de les Mines de Cercs, ens que gestiona les visites del nou equipament.

El Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya és obert tots els dies de la setmana menys dimarts -que és el dia que fan festa els restaurants del poble veí de Vallcebre, i aleshores s'aprofita aquesta circumstància per tancar també l'equipament per fer festa setmanal- els mesos de juliol i agost. A partir de setembre i fins al desembre va obrir només els caps de setmana i per atendre les visites organitzades. El centre juràssic tornarà a obrir les portes de cara al mes de març coincidint amb l'inici de la temporada turística de Setmana Santa . Aleshores reobrià les seves portes els caps de setmana. Tot i això, Alba Boixader explica que si hi ha visites de grups abans, al febrer, s'atendran.

Una de les servituds d'aquest equipament és la seva ubicació a Fumanya, al terme municipal de Fígols, en un espai natural isolat i situat a uns 1.500 metres d'alçada. A l'hivern, les condicions meteorològiques no són les més adequades per rebre visites perquè fa fred o hi neva i l'accés no és fàcil. Per això el centre roman tancat.

En declaracions a aquest diari, Alba Boixader ha explicat que «fem un balanç molt positiu» del nombre d'usuaris que han aconseguit tenir en només cinc mesos de servei. «El més positiu és que la gent n'han sortit contentíssima, tant els passavolants com la gent de la comarca que han vingut a descobrir aquest patrimoni». Alguns amb regal inclòs, com la visitant 5.000.

I tot i que el balanç és positiu, «no podem deixar de treballar perquè volem que el centre es converteixi en un referent de la terra dels dinosaures», segons Alba Boixader, i per això ja s'està treballant per dotar de noves propostes la visita, per augmentar-ne l'atractiu i captar més usuaris. De moment, el 7 d'abril el paleontòleg Bernat Vila, que va liderar l'equip que hi va fer excavacions, hi farà una xerrada.