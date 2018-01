Els Castellers de Berga premiats per l'històric 4 de 8 i un canal casteller dels joves

L'arrencada dels assajos de la nova temporada ha començat amb premis per la colla dels Castellers de Berga atorgats a la dotzena edició de la Nit de Castells celebrada a Valls aquest cap de setmana i organitzada per la revista Castells, l'Ajuntament de Valls i la Xarxa TC12

Els de la camisa blava han rebut dos premis. L'aleta pel projecte B de Blau, i un dels premis Baròmetre Casteller per pujat un pis el seu nivell històric de 7 a 8. Aquest darrer és mateix que han rebut els Tirallongues de Manresa



El guardó l'aleta distingeix la millor acció formativa en relació amb la canalla d'una colla durant la temporada anterior, en qualsevol dels següents aspectes: tècnic/casteller, social, relacional, educatiu, psicològic o de prevenció.

L'atorga el consell assessor de la Revista Castells. I ha estat per als Castellers de Berga pel B de blau, el canal casteller protagonitzat per la canalla de la colla, "per ser una eina participativa i amb una funció pedagògica que va més enllà de l'àmbit de la colla"



Els de la camisa blava també van aconseguir un dels premis Baròmetre Casteller per haver apujat el seu nivell històric passant de 7 a 8 pisos. Hi van aconseguir en una jornada vibrant el 15 de juliol del 2017 a la plaça de Sant Pere de Berga quan van aixecar un 4 de 8 en una diada per celebrar el cinquè aniversari de la colla.

Els Tirallongues de Manresa també han aconseguit un premei Baròmetre Casteller en la Nit dels Castells també per haver pujat de 7 a 8 .