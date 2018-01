Joan Rossinyol de L'Espunyola caça el porc possiblement més gran d'Espanya

Joan Rossinyol de L'Espunyola ha caçat un gegantesc exemplar de porc senglar de 228 quilos de pes que es considera l'exemplar més gran abatut a Espanya.

L'11 de gener, l'amo de la masia de El Soleró de L'Espunyola va avisar Joan Rossinyol que un porc senglar "molt gran" rondava a aprop de la seva propietat. Rossinyol que surt a caçar habitualment la becada i "algun dia" el porc senglar, va avisar a la colla del senglar però "en aquell moment no hi podien anar". De manera que va decidir anar ell sol amb el seu gos a mirar de trobar-lo i abatre'l. No va estar gaire a veure'l i de dos trets el va abatre i , posteriorment rematar. Rossinyol diu que "em vaig pensar que era un vedell. Era molt gros i no és normal que facin aquesta mida". Sembla ser que aquest exemplar a més tenia "un cap molt gros i estrany" i Rossinyol aventura la hipòtesi que pugui tractar-se d'un porc senglar creuat amb alguna altra raça similar a les que es poden trobar a Bulgària.

Un cop el va haver abatut "vaig trucar als de la colla del porc que el van anar a buscar". Primer el van intentar treure d'on era amb una "ranxera i malgrat que eren quatre homes no el van poder aixecar i aleshores van anar a buscar un tractor i una pala per traslladar l'animal a cal Sala, on es reuneixen els caçadors del poble. Allà van poder veure bé les increïbles dimensions de l'animal.Rossinyol explica que van ser molts els caçadors de la zona que van voler fer-s'hi fotos per tenir-ne un record.

El fet ha tingut ressò a les xarxes socials i en mitjans especialitzats com la revista El Coto de Caza que assegura que podria tractar-se de l'exemplar més gran caçat a Espanya fins ara. Pel que fa a Joan Rossinyol fins ara el porc més gran que havia caçat feia uns 85 quilos mentre que l'exemplar més gran caçat per la colla de L'Espunyola rondava els 150 quilos.