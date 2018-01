Els veïns exigeixen que es canalitzin les aigües residuals de la Rasa dels Molins sud

ARXIU PARTICULAR

Aigües residuals a cel obert a la part sud de la Rasa dels Molins de Berga ARXIU PARTICULAR

Des de la dècada dels 70 del segle XX «és obligatori tenir canalitzada la xarxa de clavegueram». Ho assegurava en roda de premsa del 14 gener el 2016 l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, abans del ple que va aprovar el projecte per completar la canalització de la xarxa de la part sud de la Rasa dels Molins. Des d'aleshores ençà, l'obra, una històrica assignatura pendent, no s'ha materialitzat. I els veïns més afectats per aquesta situació, els que viuen a tocar d'aquesta autèntica claveguera a cel obert de Berga, han tornat a exigir que el consistori actuï.

En declaracions a Regió7, Jordi Travé, president de l'associació de veïns El Tossalet de les Forques (i regidor del grup a l'oposició del PDeCAT-CDC), ha reclamat al govern que ho arregli. «Els veïns es queixen bastant», ha indicat Travé. El dirigent veïnal lamenta que després dels anys que fa que aquesta qüestió s'arrossega encara no s'hagi materialitzat la canalització tenint en compte que es tracta d'un problema de salubritat i d'imatge del nucli urbà de Berga. Travé exposa que les afectacions per la claveguera a cel obert a tocar de les cases genera problemes més importants a l'estiu. És en aquesta època quan les aigües residuals queden estancades i això fa que a la zona hi proliferin els mosquits. La seva presència crea molèsties als veïns, que han reclamat al consistori que quan n'hi hagi es matin perquè la seva presència és molt irritant.

Travé rebutja la cronificació d'una problemàtica que fa anys que els veïns han posat de manifest i pateixen estoicament. I també ho han fet entitats com el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, que el 2014 va organitzar visites guiades per veure les aigües residuals. Per al dirigent veïnal, «és prioritari» que es resolgui aquesta problemàtica. En l'anterior mandat aquesta obra va estar inclosa en el pressupost de l'any 2014. I en l'actual mandat es va incloure al pressupost del 2017.

Tal com ha anat informant aquest diari, els veïns de la part sud de la Rasa dels Molins, tocant al barri del Tossalet de les Forques, fa anys que es queixen de la manca d'un sistema de sanejament. Les aigües residuals arriben al barri sense canalitzar i en aquest àmbit la Rasa dels Molins s'ha convertit literalment en una claveguera a cel obert. Els veïns més exposats a la pudor són els dels carrers de Saldes i Gósol. Al seu dia, van denunciar aquesta problemàtica al Síndic de Greuges. El maig del 2015 el grup d'ICV va demanar a la mateixa institució que reobrís un expedient incoat i tancat contra el consistori perquè dugués a terme aquesta obra d'un servei bàsic.