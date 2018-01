Berga convoca una reunió per donar a conèixer com es farà el futur reglament de participació ciutadana

L'Ajuntament de Berga ha convocat per al dilluns 5 de febrer, una sessió informativa "per donar a conèixer les fases, la metodologia de treball i la temporalitat del procés de creació del Reglament de Participació Ciutadana" segons ha anunciat aquest dimarts. Durant l'acte s'explicarà com i quan podran participar els veïns i veïnes en l'elaboració d'aquest reglament. L'acte tindrà lloc de 7 a 8 de la tarda, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Berga.

Fonts municipals han informat que el consistori "és a punt d'iniciar el procés d'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana. Es tracta d'una eina que permetrà establir els òrgans i els processos necessaris per promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit local, tenint en compte les darreres lleis aprovades que aporten novetats sobre les consultes populars, la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions"

La creació del Reglament de Participació Ciutadana té un doble objectiu. "D'una banda, pretén impulsar la participació i la col·laboració de la ciutadania en la definició i l'aplicació de les polítiques locals més rellevants segons les necessitats, les problemàtiques i les preferències expressades pels veïns i veïnes". De l'altra banda "també vol fomentar la transparència i l'accés a la informació pública sobre la gestió i l'acció del govern municipal". Fonts municipals han indicat que "la participació ciutadana és una eina que garanteix el dret de la ciutadania d'intervenir, de manera individual o col·lectiva, en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques locals, a instància del consistori o de la mateixa ciutadania".

L'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana és un projecte impulsat per l'àrea de Participació Popular de l'Ajuntament de Berga que comptarà amb el suport i l'assessorament tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.