Berga retoca els actes del Carnaval i hi incorpora novetats per millorar-lo

La regidora Garcia, al darrere per la dreta, amb representants de les entitats que fan possible el Carnaval

La regidora Garcia, al darrere per la dreta, amb representants de les entitats que fan possible el Carnaval dani perona

El Carnestoltes arriba a Berga amb retocs en alguns dels actes centrals i amb novetats per millorar la festa de la disbauxa amb l'objectiu de consolidar-la com una de les celebracions més concorregudes de la ciutat. Els actes tindran lloc del 8 al 14 de febrer.

Una de les principals novetats és la recuperació del Dijous Llarder, que s'havia perdut, gràcies a la implicació de l'Associació de veïns de la Pietat. El berenar costarà 3 euros i estarà amenitzat per La Berguedana de Folklore Total. De fet, aquesta celebració, juntament amb l'esmorzar del carnestoltes escolar que canvia del divendres al dijous, serà l'activitat que donarà el tret de sortida a sis dies de festa.



Canvi d'ubicació del jurat

Les novetats també arriben dissabte, amb la rua, que s'iniciarà al carrer del Roser, a l'alçada de l'antic Cal Tonillo, i no a la carretera de Solsona. A més, l'organització ha decidit canviar la ubicació del jurat, que serà a la ronda Moreta, a l'alçada de Cal Calderer, per dinamitzar aquest tram de la rua, on pràcticament no hi havia públic. «L'objectiu és que hi hagi més ambient i que la gent s'hi acosti per reforçar el tram final de la rua», va dir la regidora de Festes, Mònica Garcia, en la presentació dels actes.

Els canvis també arriben a la finalització de la rua de disfresses. Primer, amb la festa del confeti a la carpa del Vall, lloc d'arribada de les comparses. Aquesta activitat se celebrava dissabte al matí, després del pregó de la Reina Carnestoltes –enguany la Reina Crisàlide– i de les activitats de les entitats pels infants que també es mantenen, però, segons Garcia, «s'ha decidit traslladar-la a la nit perquè hi hagi alguna proposta infantil pels grups de nens que ocupen els primers llocs a la rua», va avançar.

A continuació, tindrà lloc el sopar popular, que es va incorporar al programa l'any passat, que arriba amb alguns canvis. «Vam rebre algunes propostes de millora, i enguany s'ha pensat un menú més complet perquè la gent pugui entaular-se una estona abans d'iniciar el ball», va dir. La macar-ronada, que és com s'ha batejat l'àpat, també a la carpa del Vall, constarà de macarrons a la bolo-nyesa, botifarra amb guarnició i una copa de xocolata i avellana, i estarà elaborat per La Carmanyola i Sherbet. Els tiquets es poden comprar, a partir d'avui, al preu de 10 euros fins el dijous 8 de febrer al preu de 10 euros a Cal Negre, La Carmanyola i l'Oficina de Turisme, i si es vol, es pot comprar juntament amb el tiquet del Dijous llarder, amb un paquet que costarà 12 euros. També hi haurà una opció apta per a celíacs.



Consum d'alcohol responsable

El ball dels Cornuts, organitzat per la Bauma dels Encantats, manté el format de l'any passat amb els DJ T&T i Nanfu & Salasxic. La festa s'allargarà fins a 2/4 de 4 de la matinada. La tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Berga, Janina Vilana, ha explicat que dins de la campanya iniciada l'any passat «Vull la nit!» per promoure que les festes nocturnes siguin lliures de sexisme i violència, es potenciarà la comunicació a través de les xarxes i els cartells de la festa, i a més, s'instal·larà un espai informatiu a la mateixa zona del ball dels Cornuts per promoure aquests valors. També hi haurà una barra on se serviran còctels sense alcohol «molt originals i divertits», amb l'objectiu de vetllar pel consum responsable.

Al ball d'enguany s'ha recuperat el concurs de disfresses individuals i de grups petits, un fet que ha suposat l'augment de la dotació econòmica que es destina als premis, entre les distincions a les millors carrosses i grups d'animació i les millors disfresses del ball.



Actes tradicionals

Les activitats continuaran diumenge amb la tradicional Guerra de la Farina i amb el Carnestoltes Infantil i culminaran dimecres, amb l'enterrament de la Reina Crisàlide, que anirà a càrrec de l'Agrupació Teatral La Farsa. A partir de les 6 de la tarda s'iniciarà la vetlla de la sardina i a les 7 continuarà amb la processó de ploraners i ploraneres fins a la plaça del Forn, on el Notari de Madrona farà la lectura del testament. La festa acabarà amb la sardinada popular a càrrec de la Penya Boletaire de Berga i, com a novetat, amb el lliurament de premis del concurs.

La regidora de Festes, Mònica Garcia, va valorar molt positivament la implicació de les entitats per «fer créixer» el Carnaval. «El plantejament de la regidoria és justament aquest, treballar conjuntament amb el teixit associatiu per fer més atractiva la festa i aportar-hi les millores que estiguin al nostre abast per poder continuar creixen», va afegir.