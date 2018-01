El Consell Comarcal convoca els primers Premis de Cultura del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà convoca la primera edició dels Premis de Cultura del Berguedà. Aquests guardons pretenen promoure la creació i la difusió cultural a la comarca, així com potenciar els difusors culturals i reconèixer públicament la trajectòria de persones rellevants al camp de la cultura. Així ho ha explicat Anna Maria Serra, consellera comarcal de Cultura al berguedà, que ha presentat els detalls de les bases d´aquesta convocatòria. Fins el 28 de febrer es poden presentar candidatures i les bases es poden consultar en aquest enllaç.

Les categories d´aquest certamen d´àmbit comarcal són tres: el Premi d´Honor de la cultura berguedana per reconèixer la trajectòria d´una persona amb un bagatge cultural; el Premi a la promoció cultural, per reconèixer la tasca d´entitats, col·lectius o persones que hagin realitzat projectes de promoció i difusió cultural d´interès; i el Premi a la innovació artística, per donar relleu als creadors que hagin realitzat projectes artístics amb projecció en el temps i al territori.

La consellera Serra ha explicat que «la iniciativa d´aquests premis ha sorgit després de converses amb agents del món cultural a la comarca» i ha assegurat que «és el primer pas per potenciar una xarxa en l´àmbit cultural a nivell cultural per poder garantir l´assessorament a les entitats i els ajuntaments interessats».

Pel que fa al Premi d´honor poden presentar candidatures associacions culturals, persones a títol individual vinculades en l´àmbit cultural o membres del jurat; en el cas de les dues restants, seran els mateixos interessats.

Un cop valorades totes les propostes, el jurat escollit per la comissió tècnica, farà públic el veredicte durant el mes de març. Els guanyadors es donaran a conèixer en un acte públic on hi estaran convocats els finalistes. El Premi d´Honor rebrà un trofeu i serà mereixedor d´una campanya de difusió de la seva trajectòria i d´una exposició commemorativa. Els guanyadors de les categories restants rebran un trofeu i 750 euros en metàl·lic. Les bases es poden consultar al web del consell.