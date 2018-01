El bus de Berga perd 2.347 viatgers i fa el tercer pitjor registre des que existeix, el 2008

El servei del bus urbà de Berga arriba a l'any que celebrarà la seva primera dècada de vida (a mitjan desembre) amb el tercer pitjor registre d'usuaris de la seva història. Segons les dades facilitades pel consistori berguedà, el 2017 el van utilitzar 41.578 viatgers, una xifra que representa el 5,34% menys que el 2016, que va ser de 43.925.

En relació amb la davallada d'usuaris que ha experimentat el bus urbà que es va estrenar el desembre del 2008, el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, diu que «no crec que marqui una tendència com tampoc ho creuria si passéssim a 44.000 usuaris, és clar que tenir-ne més hauria estat millor» per aconseguir equilibrar els números d'un servei deficitari.

Per a Escútia aquesta reculada s'ha d'emmarcar «dins la incertesa i la provisionalitat» dels canvis que el govern va impulsar el març passat de forma provisional amb l'objectiu de potenciar el servei i fer-lo més rendible. El març del 2017, el servei va passar de les 22 parades que tenia a 50 i d'una sola línia a 4, amb un total de 26 trajectes, deu més, tot i que amb un sol vehicle. Es va fer una prova pilot. A l'estiu passat ja es disposava del balanç.

Amb tot, els canvis no s'han pogut aplicar abans perquè primer ha calgut que la concessionària del servei adaptés els recorreguts als nous requeriments fets per l'executiu. Ara s'està preparant la campanya informativa per donar a conèixer els canvis als ciutadans, segons ha explicat Escútia.

Els canvis que aplicarà properament l'executiu han estat informats i valorats amb els representants de les associacions de veïns, ha indicat el regidor. Així s'eliminen dues línies que es van posar en marxa el març. Es tracta de la del Castell i la de Cal Rosal. Escútia ha informat que han registrat «quatre o cinc usuaris mensuals» i que «això no justifica el servei». Sí que ha funcionat la nova línia que comunica Berga amb la població veïna d'Avià, tot i que «ens agradaria que fos més utilitzada», ha indicat el regidor.

Després de valorar la resposta i el funcionament dels canvis amb els representants de les associacions de veïns, l'executiu ha optat per tancar les línies amb pocs usuaris i «reforçar les que tenen demanda». Per exemple, la que arriba al polígon de la Valldan tindrà una nova parada oficial a l'indret de Fullaracs, on hi ha blocs de pisos de protecció oficial. El bus urbà també es farà arribar a la urbanització de la serra de Casampons, un indret on fins ara no arribava. Concretament, a la plaça Mas Ribera. Així mateix s'incrementaran les freqüències de pas a la zona dels Pedregals. Escútia ha indicat que esperen que els canvis responguin a les expectatives, per bé que ha matisat que «una cosa són les voluntats i l'altra les realitats d'ús».

Preguntat sobre si les modificacions serviran per incrementar l'ús del bus urbà, el regidor ha dit que «els canvis en el nombre d'usuaris van molt lligats a les polítiques de mobilitat» que apliquin les administracions i també a un canvi de mentalitat. En aquest sentit, ha assegurat que, «si no canviem certs hàbits de voler anar a tot arreu amb cotxe, un augment del transport urbà no es produirà». Escútia ha indicat que s'han posat diferents idees sobre la taula en la línia de restringir l'accés de vehicles privats a les escoles, com les de Sant Joan o Santa Euàlia. «Hi ha diferents idees sobre la taula. S'han de concretar» ha afirmat el regidor.