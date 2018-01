Els conductors han de 'fer surf' en un bassal a la rotonda del polígon de Berga

Almenys fins ahir a la tarda, els conductors trobaven un obstacle inesperat en circular per la carretera C-26 just abans de la rotonda del polígon industrial de la Vall-dan sortint de Berga per la carretera de Solsona. Tot i que ja han passat dies d'ençà de la tempesta de divendres passat, un gran bassal d'aigua continua obligant els conductors a posar els cinc sentits en la conducció en aquest tram per evitar prendre mal. El pas dels vehicles més grans aixeca grans cortines d'aigua i deixa una imatge poc habitual en una comarca del Prepirineu de Catalunya com el Berguedà.

Tal com ja va informar aquest diari, els empresaris del polígon de la Valldan fa 10 anys que reclamen que s'arreglin els desguassos d'aquesta zona que no funcionen bé. I ho continuen demanant malgrat que fins ara no han aconseguit solucions per a aquesta problemàtica. Divendres passat el bassal va ser inusualment gran a causa de les precipitacions. El cap de setmana el nivell de l'aigua va anar baixant progressivament fins que pràcticament va desaparèixer , però dilluns i ahir el nivell va tornar a pujar com van poder constatar els sorpresos conductors que fan servir diàriament aquesta carretera –que és de la Generalitat– per entrar o sortir de Berga.