Una crema de marges a Puig-reig es descontrola i afecta 2,6 hectàrees forestals

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi que s'ha declarat aquesta tarda de dimecres a la zona de la serra de les Comes, a Puig-reig.



L'incendi ha cremat 2,6 hectàrres forestals i s'ha originat perquè un veí estava cremant marges i les flames se li han descontrolat. Els Agents Rurals han informat que el denunciaran per manca de mesures preventives.



Els Bombers han rebut l'avís del foc poc després de les 3 de la tarda. Ha estat un incendi de vegetació que s'ha localitzat a una zona propera a la C-16.



Fonts dels Bombers han explicat a Regió7 que en les tasques d'extinció hi han treballat una dotació aèria i quatre de terrestres. Una hora més tard de l'avís els Bombers, als voltants de les quatre de la tarda, el cos l'ha donat per controlat.