ERC proposa que el carrer on hi ha l'edifici de la Guàrdia Civil a Berga es digui 1 d'Octubre

El grup municipal d'ERC i les JERC de Berga proposaran a la sessió plenària que s'ha convocat per aquest dijous 1 de febrer, que el carrer on s'ubica la caserna de la Guàrdia Civil passi a dir-se 1 d'octubre. Així ho han fet públic aquest dimecres els regidors Jordi Pujals i Dolors Tous i el portaveu de les joventuts republicanes Marc Pons en una compareixença que han fet a tocar de l'edifici de la benemèrita.

La proposta dels republicans només afecta el tram de carrer Serra de Casampons on hi ha l'edifici esmentat que no té número. La llarga d'aquest tram, on hi ha el pont que travessa la C-16 i connecta la urbanització té una llargada d'uns 200 metres, aproximadament. L'indret l'han triat, segons han explicat perquè està "enmig" de dos col.legis electorals del referèndum de l'1-O: el de l'institut Guillem de Berguedà i l'escola de Santa Eulàlia. Han explicat que el fet que en aquests espai només hi hagi un edifici, la caserna de la Guàrdia Civil, farà que no hi hagi veïns afectats pel possible canvi de nom. Pel que fa al número actualment no en té. L'adreça de l'institut armat a Berga és carrer Serra de Casampons sense número.

Els republicans han explicat que han comentat la proposta a veïns que "la veuen bé" . ERC fa la proposta per retre "homenatge" als berguedans que van participar i defensar les urnes del referèndum de l'1 d'octubre