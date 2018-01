Ignasi Ballús: «Repartirem la feina perquè la junta es dediqui més a la gestió»

Forma part dels Castellers de Berga gairebé des de la seva creació i en els darrers anys ha estat implicat en la part social de l'entitat com a membre actiu de la junta. Des d'aquesta temporada és el nou president de la colla i entoma el repte de posar-s'hi al capdavant juntament amb Xisco Bonet, que és el nou cap de colla. Els objectius són clars: «consolidar la feina feta fins ara tant pel que fa als castells com a la part més social, i continuar creixent i tirant endavant», ha assegurat.

Ballús agafa el relleu de Núria Rigola, presidenta durant les dues darreres temporades, «en un moment en què la colla ha crescut molt i té molta activitat més enllà de la purament castellera». El nou president fa referència a la tasca d'haver convertit l'antic cinema Catalunya en la seva seu social i en un centre cultural de referència de Berga i també de la comarca, un dels punts de trobada de diverses entitats i també escenari de moltes propostes culturals al centre de Berga. «Ens els darrers anys hem crescut molt i la gestió del cinema ens ha portat molta més feina», ha afirmat. És per això que un dels nous plantejaments de l'entitat és «convertir la junta en una eina més administrativa, estratègica i de coordinació» i «fer que els membres de la colla participin més implicant-se en un nou sistema de comissions», que fins ara ja funcionava en alguns casos. «La voluntat és repartir molt més la feina en grups de treball perquè la junta pugui dedicar-se als aspectes més relacionats amb la gestió», ha detallat.

En la mateixa línia, ha avançat Ballús, «volem que el cinema continuï sent un espai multicultural de referència que Berga necessita i, si podem, fer-lo créixer, però per a això també iniciarem una campanya de socis no tan enfocada als membres de la colla castellera, que també, sinó per a les persones que habitualment participen a les activitats que s'organitzen al cine», diu. «No només per la part de finançament, sinó també pel que suposa a nivell col·lectiu de formar part d'un grup, i també com a suport social a l'entitat, que és bàsic», explica.

Pel que fa al nivell tècnic, Ballús creu que «cal esperar a començar els assajos», ja que considera que «cada inici de temporada és com començar una pàgina nova perquè d'un any per l'altre poden canviar coses», diu. De totes maneres, un dels objectius dels Castellers de Berga és poder-se classificar al concurs de Tarragona, el proper octubre, i tornar a descarregar castells que havien assolit en la seva curta trajectòria.

Els assajos van començar ahir i tindran lloc els dimarts i divendres a partir de les 7 de la tarda les sessions de canalla, i a 2/4 de 9 els assajos generals. La primera actuació serà el 18 de març a Igualada i s'allargaran fins al 28 d'octubre, i tancaran temporada a Mallorca. Pel mig, actuaran en diversos punts del territori, i també, com sempre, del Berguedà.