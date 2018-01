L'Escola Oficial d'Idiomes reedita el cicle de cinema en versió original

Després de la bona acollida del primer cicle, l'any passat, l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà ha apostat per repetir la proposta i ha programat tres sessions en un nou cicle de cinema en versió original al teatre Patronat de Berga. Conjuntament amb l'associació 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic -que ha recuperat les projeccions de cinema estable al Berguedà-, s'oferiran tres pel·lícules en versió original i subtitulades, escollides «per les bones valoracions del públic i també de la crítica». El cicle s'iniciarà el proper dimarts 6 de febrer i continuarà el dimecres 14 i el dimarts 20 de febrer. Totes les sessions s'iniciaran a les 20.15 hores.

Agustí Serrano, secretari acadèmic de l'Escola Oficial d'Idiomes de Berga, ha explicat a Regió7 que l'objectiu és donar continuïtat a la proposta iniciada l'any passat i arribar a més públic. «Un dels nostres objectius com a centre és ser un actiu cultural a la comarca, i per això tenim clar que hem de sortir de les aules i oferir activitats que serveixin per fomentar els idiomes com l'anglès i el francès i també les cultures que hi ha al darrere», assegura Serrano. Enguany també s'han escollit tres pel·lícules: Frantz, en francès; Carol, en anglès; i Un lugar en el mundo, que en aquest cas serà en castellà, tenint en compte que enguany el país convidat és Argentina. «L'any passat vam escollir Itàlia, i el film era en italià i amb subtítols», recorda, «i si l'any vinent és Corea, doncs es projectarà en l'idioma original i amb subtítols». L'objectiu, diu, «és anar variant».

Les sessions estan obertes a tothom, i segons Serrano «la voluntat és arribar a persones que no són alumnes del centre per ampliar el nostre radi d'actuació formativa i cultural a la comarca. Forma part del nostre projecte de centre», afegeix. No obstant això, els alumnes de l'escola també hi participen i, a més a més, durant les classes prèvies i posteriors a les projeccions s'aprofitaran les pel·lícules escollides per treballar la temàtica i el vocabulari, ja sigui en anglès o en francès.

L'entrada té un cost de 5 euros per al públic general i de 3 per als alumnes. L'abonament per a les tres projeccions costarà 12 euros per al públic general i 7 per als alumnes. Al final de cada sessió hi haurà un tast temàtic relacionat amb la gastronomia típica del país de la pel·lícula.

Formació per al sector turístic

L'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà, per encàrrec de la direcció general de Turisme, ofereix cursos d'anglès i francès de 45 hores, de nivell A2 (preintermedi), adreçats a professionals del turisme d'interior i de muntanya. El curs es finança amb diners de l'impost sobre les estades turístiques i, per tant, és gratuït per als alumnes. Els cursos són impartits pel professorat d'anglès i francès i s'impartiran als locals de l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà, a l'edifici de l'institut Guillem de Berguedà, a Berga.

Aquests cursos tenen com a objectiu aportar seguretat per guanyar més qualitat i fluïdesa en l'expressió oral i escrita, i proporcionar el vocabulari bàsic i les expressions tècniques més usades en l'àmbit del turisme.

El curs consta de 45 hores, que es faran distribuïdes en 15 sessions de 3 hores. Les classes es faran els dijous de 10 a 1 del matí del 15 de febrer al 7 de juny. Hi haurà una avaluació contínua i, en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% i aprovar el curs per obtenir-lo.

Les matrícules es poden fer del 19 de gener al 13 de febrer. Per fer-la cal portar o enviar per correu electrònic una fotocòpia del document d'identitat i demostrar que hi ha una relació laboral amb un establiment turístic del Berguedà, del qual s'ha d'indicar el nom.

Les inscripcions es poden fer a través de l'adreça electrònica eoibergueda@xtec.cat o presencialment a la seu del centre, a l'institut Guillem de Berguedà, a Berga.