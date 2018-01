L'exgerent del Consell del Berguedà demanda l'ens per acomiadament improcedent

Carme Casas ha presentat una demanda per acomiadament improcedent contra el Consell Comarcal del Berguedà, ens del que va ser gerent durant 17 anys, fins el juny del 2017. En la sessió plenària d'aquest organisme celebrada aquest dimecres, el president David Font ha donat a conèixer que l'exgerent ha presenta un recurs contenciós administratiu i una demanda per acomiadament improcedent quan ha comunicat als consellers que el Consell ha contractat un advocat per defensar-se. Responent les preguntes del grup comarcal d'ERC David Font ha dit que un càrrec de confiança com ho va ser Carme Casas "sap en les condicions que entra a treballar". El president de l'ens ha assegurat que "no s'ha fet res que no estigués emparat per la llei".

El juny del 2017 l'Oficina Antifrau va enviar una carta al Consell Comarcal en la qual demanava investigar les "incompatibilitats" que Casas va tenir fins al 2014 treballant de forma simultània a l'Ajuntament de Cercs i al Consell Comarcal. Casas va abandonar la tasca al consistori de Cercs a finals del 2014. Aleshores, el president David Font va declarar a Regió7 que "aquesta carta d'Antifrau ha precipitat la destitució, perquè hauríem de posar el focus sobre una persona a dins de l'administració". David Font, va negar que la destitució fos motivada per una pèrdua de confiança cap a Carme Casas, malgrat que acumula tres condemnes judicials i diverses imputacions, totes elles per temes urbanístics, per la seva gestió com a arquitecta a l'Ajuntament de Cercs, tal i com ja ha explicat aquest diari. Entre d'altres la fiscalia, l'acusa d'usupació de funcions públiques per haver fet d'arquitecta durant vint anys al consistori de Cercs sense tenir-ne la plaça de funcionària



El Consell Comarcal del Berguedà va destituir el juny del 2017 a Carme Casas que n'havia ha estat la gerent de l'organisme durant els últims 17 anys. Casa va ser substituïda per Eduard Barcons, gerent de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, organisme que depèn de la institució comarcal.