Berga aprova el projecte d'urbanització del carrer per accedir al nou institut Serra de Noet

El ple de l'Ajuntamet de Berga ha donat llum verd al projecte d'urbanització del carrer Pla de l'Alemany que ha de donar accés al futur edifici de la secció d'institut Serra de Noet les obres del qual el Govern català està duent a terme des de l'agost del 2017.

El projecte preveu urbanitzar un tram de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany que actualment no ho estan per poder accedir al nou edifici educatiu. L'obra té un cost de 368.665,55 euros. El regidor d'Urbanisme Oriol Camps ha explicat que els treballs contemplen la pavimetntació d'aquest tram que falta del carrer esmentat, dotar-lo dels serveis i arbrat i la construcció d'una subestació transformadora.

L'aporvació d'aquest punt que s'ha entrat amb caràcter d'urgència ha obligat a aturar el ple uns minuts. Els secretari municipal Toni Pérez ha advertit als regidors que l'expedient en qüestió no havia arribat a les seves mans fins a 2/4 de 5 de la tarda i que no l'havia pogut estudiar i informar. El regidor del PDeCAT Ramon MInoves ha demanat aclariaments. El regidor d'Urbanisme Oriol Camps ha dit que el projecte té els informes favorables dels serveis tècnics municipals i de l'interventor. Després del recés del ple, el projecte s'ha informat al ple , s'ha debatut i s'ha aprovat per unanimitat.

Oriol Camps ha justificat la urgència d'aprovar el projecte al ple de febrer perquè "en aquesta obra anem molt justos de terminis" i si "ho deixem pel pel de març ens n'anem molt enllà".