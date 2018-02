La CUP votarà a favor que Berga sigui Capital de la Cultura Catalana el 2021

L´equip de govern de la CUP votarà a favor de la proposta del grup municipal d´ERC que Berga sigui Capital de la Cultura Catalana el 2021. Així ho ha anunciat l´alcaldessa Montse Venturós a la roda de premsa prèvia al ple que s´ha de celebrar dijous al vespre. «Berga té un autèntic potencial cultural i no només per la Patum» ha indicat Venturós. Per la dirigent berguedana, la proposta d´ERC «és una molt bona moció que necessita un treball bèstia al darrera».

L´alcaldessa ha recordat que la proposta s´ha d´aprovar per unanimitat de tots els grups. Per tant caldrà esperar al ple per veure si la iniciativa d´ERC té el suport de tots els grups polítics.