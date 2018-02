L'alcaldessa de Berga proposa crear una comissió per estudiar els canvis al nomenclàtor de carrers

Fer el nou nomenclàtor de Berga «és una tasca pendent» ha reconegut l´alcaldessa de Berga Montse Venturós en relació a la proposta que ERC porta al ple d´aquest dijous. Els republicans han proposat que el tram del carrer Serra de Casampons que hi ha davant de la caserna de la Guàrdia Civil es digui 1 d´octubre. I ho defensaran al ple d'aquest dijous.

L´alcaldessa ha recordat que hi ha altres propostes de canvis de noms com dedicar-ne un al creador de la Patum infantil Joan Rafart o les fetes al seu dia pel Centre d´Estudis Josep Ester i Borràs. Es tracta d´uns canvis que» s´han de treballar». Per això la dirigent ha proposat crear una comissió que treballi amb el nou nomenclàtor dels carrers per tal de «decidir col·lectivament què volem per Berga»