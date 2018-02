L'exgerent del Consell Comarcal demanda l'ens per acomiadament improcedent

Carme Casas ha presentat una demanda per acomiadament improcedent contra el Consell Comarcal del Berguedà, ens del qual va ser gerent durant 17 anys, fins al juny del 2017. El Consell ha contractat un advocat per defensar-se. El president comarcal, David Font, va dir al ple d'anit que un càrrec de confiança com ho va ser Carme Casas «sap en les condicions que entra a treballar».I va assegurar que «no s'ha fet res que no estigués emparat per la llei».

La petició que l'Oficina Antifrau va fer al Consell perquè investigués les presumptes «incomptabilitats» de Casas el 2014 quan va ocupar simultàniament el càrrec de gerent de l'ens i la plaça d'arquitecta de Cercs va ser el detonant del seu acomidament el juny passat. Llavors, David Font va negar haver perdut la confiança en la gerent.