Puig-reig enceta un projecte de poble sobre càncer infantil amb el Carnestoltes

Per primera vegada, tots els alumnes de les dues escoles de primària de Puig-reig i també de l´escola bressol s´uneixen per Carnestoltes. Els infants participaran a la rua de divendres, dia del Carnaval infantil, disfressats iguals: de curapupas. És a dir, de l´adaptació que han fet dels Pallapupas, els pallassos que treballen als centres hospitalaris per fer més amena l´estada dels infants malalts.

La iniciativa no és casualitat, sinó que neix del programa Aprenentatge i servei (APS) que des de fa uns mesos s´està treballant al municipi i que busca implicar a tota la comunitat en projectes que parteixin de necessitats directes. Tal i com ja va explicar aquest diari, una nena de Puig-reig està ingressada a l´hospital perquè pateix leucèmia. «De la necessitat dels companys de classe de poder-se comunicar amb ella i poder entendre la seva malaltia i normalitzar-la en va sorgir la idea», han explicat Ricard Roca i Andrea Martin, membres del grup motor del projecte. La proposta ha estat impulsada com a tema a treballar a nivell comunitari i la lluita contra el càncer infantil és el leit motiv de la primera gran activitat de poble que justament, tindrà el seu tret de sortida per Carnaval. «Hem pensat que és una manera distesa per acostar el tema, i una oportunitat en ser també una festa dirigida als nens», han explicat.

Després d´haver aconseguit que la malaltia no sigui un tema tabú i pugui tractar-se a l´aula amb normalitat, el proper pas és fer-ho extensiu a tots els infants del municipi i també als veïns i sensibilitzar a la població perquè es promoguin activitats per recaptar fons que es destinaran al projecte de construcció de l´hospital oncològic de Sant Joan de Déu.

Els curapupas de Puig-reig, doncs, seran els protagonistes del divendres de Carnaval. A part que tots els nens aniran disfressats d´aquests pallassos d´hospital durant la rua infantil acompanyats per la batucada de l´Escola Municipal de Música de Puig-reig, «faran una flashmob que enregistrarem dins de la campanya i dins del pregó que es llegirà per part dels alumnes de sisè, també es parlarà d´aquest tema», han afegit. Les activitats d´aquest projecte continuaran en les properes setmanes, tal i com han avançat, que giraran a l´entorn de la creació d´una auca.

Pel que fa a la resta d´activitats, Puig-reig manté un Carnestoltes popular i amb propostes per a tots els públics, tal i com ha explicat la regidora de Festes, Alba Santamaria, «i amb la implicació del teixit associatiu del municipi». Tal i com s'ha demostrat a la presentació del programa d'actes de la celebració, amb la presència de representants de les entitats que hi col·laboren.

Si el divendres durant tot el dia, els nens seran els protagonistes, a la nit es busca que els joves tinguin el seu espai a la festa de la disbauxa. A les 9 del vespre s´iniciarà el sopar popular amb mongetes i botifarra i seguidament, tindrà lloc la rua nocturna pels carrers de la vila amb l´ambientació de la xaranga de Puig-reig i la col·laboració del Grup de Joves i els Diables del Clot de l´Infern.

Una de les poques novetats pel que fa a les activitats de dissabte és el recorregut de la rua de disfresses. Enguany, ha explicat Mercè Rabeya, de la comissió de festes, les comparses, encapçalades pel Rei Carnestoltes, sortiran des del camp de futbol, travessaran el carrer Llobregat i el carrer Major i arribaran al pavelló pel passeig de la Via i el passeig Riera de la Sala.

Després de la cercavila de comparses, el pavelló acollirà el pregó de Carnestoltes, l´exhibició de les colles participants i animació. En acabat, hi haurà el gran banquet de disfresses amb ball fins a la 1 de la matinada. «En aquest cas s´ha pensat que la festa sigui per un públic més familiar», ha dit Santamaria. El diumenge, la festa continuarà amb ball a la llar d´avis Dr Llaveries a càrrec de Ramon Maria Rosell.

Per la seva part, el president de la UBIC de Puig-reig, Toni Mujal, ha explicat que els comerciants també participaran a la festa amb un concurs d´aparadors i més enllà dels actes del cap de setmana, La biblioteca acollirà activitats dimarts destinades als més menuts i divendres de la setmana de carnestoltes, tal i com ha explicat la directora Queralt Ambròs.

El cartell d´enguany ha estat dissenyat per Marina Esclusa, alumna de quart d´ESO de l´institut de Puig-reig, després d´un concurs realitzat entre els joves del centre.