Un superbassal d'aigües residuals a la Valldan

El ja cèlebre bassal de la rotonda del polígon de la Valldan no era només d'aigües pluvials. El líquid que hi havia també era d'aigües residuals del clavegueram de la zona. Centenars de conductors han estat circulant per aquest tram de la carretera C-26 travessant ,sense saber-ho, «un bassal de merda», com deia a Regió7 un desolat Joan Miquel Canal, president de l'Associació d'Empresaris del Polígon de la Valldan.

Si bé és usual que quan plou amb intensitat en aquest punt s'hi embassi l'aigua des de fa anys, no és tan habitual que s'hi hagi format una piscina d'aigües pluvials barrejades amb les residuals que ha deixat els cotxes dels que hi han circulat bruts pels esquitxos de la massa líquida però també pestilents perquè es tracta d'aigües residuals ni que sigui diluïdes en aigua de pluja.

Aquest diari es va fer ressò dimarts a la tarda a través del web i ahir en l'edició de paper que el bassal d'aigua que s'hi va formar divendres, 26 de gener, per la tempesta, paradoxalment, cinc dies després havia tornat a créixer. La raó ha estat l'embussament de la claveguera, que no ha pogut absorbir tot el cabal format per les aigües residuals més les aigües pluvials que van ser especialment abundants durant la darrera precipitació.

Ahir, tècnics d'una empresa especialitzada en la neteja de clavegueram contractada per l'Ajuntament de Berga van treballar des de primera hora del matí per treure el tap format al tub de la claveguera situada a tocar de la carretera C-26 que hi ha al camí de Sant Bartomeu de la Valldan. El tap era tan monumental que va arribar als camps de sota dels vorals de la carretera. Els operaris van injectar aigua a molta pressió a l'interior de la canalització per netejar-la bé. En acabat, van comprovar el resultat de la feina amb una càmera que s'introdueix a l'interior del tub per assegurar-se que no hi hagués més obstrucions. Al migdia, el bassal ja havia desaparegut i només quedaven petits bassalets que es van anar assecant.

El còctel d'aigües de la pluja i del clavegueram ha fet vessar la gota de la paciència dels empresaris del polígon de la Valldan. «Això no pot ser!», s'exclama i alhora lamenta Canal. Els empresaris estan preparant una nova instància, l'enèsima, per presentar-la davant de l'Ajuntament de Berga en què reclamaran de nou solucions per a una problemàtica que no és nova.

Segons explica el president de l'Associació d'Empresaris del Polígon de la Valldan, al seu dia es va aixafar un tub de la canalització del clavegueram de la zona. «Ja fa anys que hi van fer passar una càmera i van veure què hi havia». Ara bé: el portaveu dels empresaris explica que aquest problema no s'ha arreglat per un conflicte d'interessos entre la Generalitat, que és titular de la carretera esmentada, i l'Ajuntament, de qui depèn la xarxa de clavegueram.

Preguntat sobre aquesta qüestió el regidor d'Urbanisme de Berga, Oriol Camps, ha explicat que a les clavegueres no hi haurien d'anar a parar les aigües pluvials que recull la carretera, i ha apuntat que el problema rau en la «confluència de serveis». Camps ha dit que «n'estem parlant amb la Generalitat» i s'ha mostrat esperançat de trobar solucions a la problemàtica.

Per la seva banda, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, de qui depèn la direcció general de Carreteres, ahir no havien respost la petició d'informació feta dimarts per aquest diari sobre la qüestió.

Per a Joan Miquel Canal, la solució del problema és tan fàcil de resoldre com «obrir per on hi ha la canalització aixafada, treure'n el part la que està feta malbé i canviar-la per una de nova i tornar a tapar». Potser el darrer episodi d'aquest serial servirà per treure'n l'entrellat.