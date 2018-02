Amèlia Alvera: «Una branca important és la investigació de la malaltia»

Després d'uns anys de parada, Berga torna a tenir junta dins de l'Associació Espanyola contra el Càncer-Catalunya contra el Càncer. L'entitat s'ha reactivat a la capital del Berguedà per atendre els qui pateixen aquesta malaltia a la comarca i els seus familiars. Al capdavant de la nova junta hi ha Amèlia Alvera, que molts coneixen per la seva implicació amb la dansa lliure.

«Després de passar per la intervenció del segon càncer que he patit, vaig caure en un estat de depressió i la professional del servei de psicooncologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga va proposar-me formar part de la nova junta que es volia crear de l'associació a la ciutat, i de seguida vaig dir que sí», relata Alvera. «Ens vam trobar quatre persones amb ganes de tirar endavant la junta, i de moment aquí estem», afegeix. En els darrers mesos han fet algunes activitats, tot i que la presentació oficial en públic va tenir lloc el gener passat amb la participació de representants de l'associació a nivell provincial i també de professionals oncològics. «Hem tingut el suport de persones de l'associació a nivell nacional i també de l'Ajuntament de Berga i de particulars que ens han donat un cop de mà per engegar, i ara el que volem és continuar l'activitat per arribar a com més persones millor», explica Alvera.

Justament demà, diumenge, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, la junta local ha programat una matinal lúdica a la plaça de Sant Joan. «Farem un vermut musical a partir de les 12 amb la Berguedana de Folk Total i amb un estand informatiu sobre l'associació i els seus serveis», ha detallat.

Alvera explica que «l'entitat ofereix serveis molt interessants, gratuïts i a vegades necessaris per als malalts de càncer i els seus familiars». Des de l'associació estatal, i la seva delegació a Catalunya, es presta el servei de psicooncologia per als pacients i el seu entorn; en cas de necessitats econòmiques o de serveis bàsics, es fa una assistència social; a l'estiu s'organitzen colònies gratuïtes per a nens que conviuen amb algun familiar que pateix càncer, entre d'altres. «Una branca important és la investigació de la malaltia. Actualment els diners públics que es destinen per avançar en aquest camp són pocs, per això és bàsic», explica.

Un dels principals objectius de la nova junta és trobar nous socis i voluntaris que tinguin ganes de col·laborar amb l'associació. La junta té un despatx a l'hotel d'entitats de Berga, on atendran tothom qui hi estigui interessat el primer i el tercer dimarts de cada mes, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. Per a Alvera el més important és que tots els malalts de càncer coneguin els recursos que s'ofereixen «perquè tinguin l'oportunitat de fer-ne ús en un moment que pot ser complicat per al malalt i per al seu entorn directe».