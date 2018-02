Avià rep 113 peticions de canvis de companyia i 34 d'actuacions energètiques

L'Ajuntament d'Avià ha rebut un total de 113 peticions de canvis de companyia de la llum i 34 d'actuacions energètiques per part dels avianesos. Aquest és el total de les sol·licituds que han presentat els veïns a les ajudes de 70.000 euros que van ser creades per l'executiu per promoure l'eficiència energètica.

En declaracions a Regió7, Josep Subirana, regidor de Medi Ambient, ha fet una valoració «molt positiva» del nombre de persones que s'han interessat per obtenir les ajudes creades pel consistori.

L'Ajuntament d'Avià destina «l'estalvi previst durant un any en la facturació de llum i gas dels equipaments i de les instal·lacions municipals, després que s'hi hagin dut a terme diverses inversions (instal·lació de plaques tèrmiques i fotovoltaiques; aïllaments de sostres i instal·lació de llums led a l'enllumenat públic...) per incentivar que els particulars portin a terme actuacions als seus habitatges que facin possible aconseguir un estalvi energètic i fer servir una energia sostenible i, d'aquesta manera, disminuir les emissions de CO2 a l'atmosfera».