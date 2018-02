Berga mostra una col·lecció de bitllets locals utilitzats durant la Guerra Civil

El Museu Comarcal del Berga ha acollit la inauguració d'una mostra de bitllets per donar a conèixer el sistema de moneda local i el seu desenvolupament a la comarca del Berguedà durant els anys de la Guerra Civil espanyola. A l'acte hi han participat els col·leccionistes Lluís Canals i Ramon Miquel Safont; el regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez; i el filòleg Quirze Grifell.

L´exposició titulada ´Bitllets de la Guerra Civil a la comarca del Berguedà´ compta amb bitllets i monedes d´una quinzena de municipis berguedans i es podrà veure fins el 5 de març. La mostra està organitzada per l´Ajuntament de Berga, el Museu Comarcal de Berga i els arxius privats de la família Canals-Canudas i la família Galderic Safont. La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, destaca "el gran valor històric d´aquestes petites obres d´art" i valora "la recerca i l´esforç realitzats per Lluís Canals i Ramon Miquel Safont".

La col·lecció que s´exposa està formada per elements de paper i moneda de l´any 1937. Cal destacar que durant la Guerra Civil, del 1936 al 1939, l´economia en general i el sistema monetari en particular, van patir canvis importants al nostre país. Segons explica Perarnau, "en aquest període les monedes d´argent van començar a ser escasses, ja que eren guardades pels qui en tenien i van ser retirades de la circulació pel govern republicà. La moneda de coure també va anar desapareixent, donat que era utilitzada per les indústries de guerra".

Davant d´aquesta problemàtica, el 21 de setembre de 1936, la Conselleria d´Economia de la Generalitat de Catalunya dirigida per Josep Tarradellas va crear el Paper Moneda Nacional Català garantit per les reserves d´aquesta institució i de curs legal a tot Catalunya. Amb tot, els valors emesos de 10, 5 i 2,50 pessetes eren poc fraccionats per l´època, tenint en compte que el sou mitjà d´un treballador l´any 1936 era de 8 a 12 pessetes al dia i els cèntims eren molt utilitzats. Per suplir aquesta mancança de xavalla, els comerciants es van veure obligats a posar en circulació vals, bons o tiquets i els ajuntaments també van crear la seva pròpia moneda, molt fraccionària, que va ser de curs legal a cada municipi.