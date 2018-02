L'esquí de fons reviu al Berguedà

Aquest cap de setmana el Berguedà tindrà presència a la trenta-novena edició de la Marxa Beret, una de les més populars que es fan a Catalunya i un clàssic «a nivell europeu i m´atreviria dir que mundial». Així ho exposa Miquel Batriu, president del Club Esquí Berguedà (CEB), cofoi pels bons resultats que està assolint la secció de fons de l´entitat.

L´alegria està justificada. En tres anys el club ha multiplicat per quatre el nombre de nens i nenes que participen en la secció d´esquí de fons de l´entitat. El CEB va recuperar el 2015 la secció d´esquí de fons. La primera temporada hi havia 9 infants, la següent aquesta xifra va passar a 28 i en l´actual 2017-2018 és de 41 persones. «La valoració que en fem és excel·lent. Ni en les nostres expectatives més optimistes no pensàvem fer aquesta multiplicació tan exponencial». L´esquí de fons és una modalitat que «en els darrers anys ha guanyat adeptes, ja sigui perquè és una activitat que es pot fer en família, pel fet que permet estar en contacte directe amb la naturalesa dels Prineus o pel seus beneficis físics».

Miquel Batriu explica que «no sabem ben bé a què es deu» que s´hagi quadruplicat el nombre d´integrants de la secció d´esquí de fons. «Intuïm que és pel bon fer de l´equip dels tècnics que s´hi dediquen i el bon ambient que s´ha creat», ha assenyalat Batriu. Destaca que l´esquí de fons és «un esport molt més familiar que d´altres», fet que ha propiciat que els pares de la quitxalla s´hi hagin implicat molt. De fet, els progenitors són els responsables de transportar la quitxalla, però a més s´han animat a fer classes de tecnificació. El president del CEB ha confessat que «ens feia por que no morís d´èxit però sortosament no ha estat així. Intentarem que el projecte continuï». Batriu ha volgut destacar la bona feina feta a la secció per Albert Vilardaga, Sergi Caldera i Jordi Torrabadella. El responsable de l´entitat ha destacat que «pensem que una de les fórmules per recuperar la pràctica d´aquesta modalitat passa indefugiblement per aconseguir que el Berguedà tingui, de nou, un bon planter». El CEB, «amb independència que alguns dels joves puguin participar en tota competició, es marca com a fita augmentar els membres de la secció i fomentar la pràctica social d´aquest esport». Un objectiu que en les darreres tres temporades s´està assolint.

La secció de fons fa cursets en blocs de tres dies, que solen ser els caps de setmana. «Funciona amb una dinàmica diferent de l´esquí alpí, en què els participants surten amb un bus de Berga». En el cas de l´esquí de fons, «primer estem pendents de les condicions ideals». Batriu ha dit que «intentem anar a estacions catalanes si hi ha neu». Enguany la temporada està sent bona i han pogut anar a esquiar a pistes de fons, per exemple, de la Cerdanya. Els pares porten els seus fills a les estacions perquè puguin rebre les classes dels monitors, i «esquien pares i fills». Els cursets són dirigits a infants de 3 a 12 anys. Per als pares i els adults s´ofereixen classes de perfeccionament.

Pel que fa a la Marxa Beret, Miquel Batriu ha assegurat que «és un luxe que gent del poble tingui ganes de participar en aquesta marxa», una prova de 42 quilòmetres que aplega esquiadors de fons d´arreu. L´organització calcula que hi haurà un miler de fondistes participant-hi. Els organitzadors, el Conselh Generau d´Aran, Baqueira Beret i l´Ajuntament de Naut Aran, han preparat tot un seguit d´esdeveniments populars per al certamen, que s´allarga tot el cap de setmana. La cursa en la qual participaran els membres del CEB tindrà lloc demà, diumenge.

La tornada de l´esquí de fons al Berguedà «significa que té una salut de ferro i que la gent està engrescada i motivada». El president del CEB ha volgut recordar que «ja als anys 70 i 80» el Club Esquí Berguedà «tenia un bon planter en aquest esport i obtenia excel·lents resultats en les competicions».