Puig-reig fa un projecte de poble sobre càncer infantil amb el Carnaval

Per primera vegada, tots els alumnes de les dues escoles de primària de Puig-reig i també de l'escola bressol s'uneixen per Carnestoltes. Els infants participaran a la rua de divendres, dia del Carnaval infantil, tots disfressats iguals: de curapupas. És a dir, de l'adaptació que han fet dels pallapupas, els pallassos que treballen als centres hospitalaris per fer més amena l'estada dels infants malalts.

La iniciativa no és casualitat, sinó que neix del programa Aprenentatge i servei (APS) que des de fa uns mesos s'està treballant al municipi i que busca implicar tota la comunitat en projectes que parteixin de necessitats directes. Tal com ja va explicar aquest diari, una nena de Puig-reig està ingressada a l'hospital perquè té leucèmia. «De la necessitat dels companys de classe de poder-se comunicar amb ella i poder entendre la seva malaltia i normalitzar-la en va sorgir la idea», han explicat Ricard Roca i Andrea Martin, membres del grup motor del projecte. La proposta ha estat impulsada com a tema a treballar comunitàriament i la lluita contra el càncer infantil és el leitmotiv de la primera gran activitat de poble, que justament tindrà el seu tret de sortida per Carnaval. «Hem pensat que és una manera distesa per acostar el tema, i una oportunitat perquè també és una festa dirigida als nens», han explicat.

Després d'haver aconseguit que la malaltia no sigui un tema tabú i pugui tractar-se a l'aula amb normalitat, el proper pas és fer-ho extensiu a tots els infants del municipi i també als veïns i sensibilitzar a la població perquè es promoguin activitats per recaptar fons que es destinaran al projecte de construcció de l'hospital oncològic de Sant Joan de Déu.

Els curapupas de Puig-reig, doncs, seran els protagonistes del divendres de Carnaval. A part que tots els nens aniran disfressats d'aquests pallassos d'hospital durant la rua infantil acompanyats per la batucada de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig, «faran una flashmob».