El consistori crearà una comissió per estudiar els canvis del nomenclàtor viari

L'Ajuntament de Berga crearà una comissió per estudiar els canvis del nom de carrers de la ciutat que hi ha damunt la taula arran de la proposta feta aquesta setmana per ERC perquè el tram de carrer que queda davant la caserna de la Guàrdia Civil Civil de Berga, actualment carre Serra de Casampos, passi a dir-se 1 d'Octubre.

El portaveu del grup del PDeCAT, Ramon Minoves, va trobar la proposta «interessant» però va alertar de les «complexitats» que implica un canvi de nom de car-rer. Per la seva banda, Rosalia Monroy va considerar «una mica provocatiu» posar el nom d'1 Octubre al carrer de la Guàrdia Civil. El regidor Francesc Ribera (CUP) li va dir que «el és provocatiu és atonyinar gent que vol votar. Canviar el nom d'una placa fa riure al costat del que van fer els agents de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre».

La regidora de la CUP Mònica Garcia va dir que «estem d'acord amb la proposta d'Esquerra», tanmateix va matisar que «no ens podem comprometre» a fer el canvi de nom «en tres mesos» com proposaven els republicans. Amb els vots a favor de la CUP, PDeCAT i la CUP i l'oposició del PSC es va acordar crear la comissió.